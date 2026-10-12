7個月邀31位諾貝爾獎得主來台 台灣橋樑計畫閉幕 賴總統：搭起3座橋

中研院與國內12所學研機構共同推動「台灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」，在2025年至2026年期間，7個月內邀請31名諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流。該活動今日於台灣大學舉辦閉幕式，兼任「台灣橋樑計畫」榮譽主席的總統賴清德表示，該計畫搭建了三座橋，分別是知識之橋、世代之橋及和平之橋。

閉幕式邀集共同參與計畫的合作機構齊聚一堂，以「回顧成果•共話未來」為主軸，分享各機構參與計畫的成果與經驗，並透過導讀影片、成果網站等數位展示，共同回顧系列活動的歷程。活動現場另規劃成果展示區，呈現各參與機構辦理系列活動的成果。

賴總統致詞時表示，這項計畫搭建了三座橋，第一是「知識之橋」，讓世界頂尖知識走進台灣，也讓台灣研究人才走向世界，共同面對氣候變遷、人工智慧、疾病威脅等全球挑戰；第二是「世代之橋」，讓諾貝爾獎得主的知識與經驗傳承給年輕學子，「台下的同學之中，也許就有未來20年後，能夠深深影響某個科學領域發展的科學家」，期待有一天，世界會因為台灣的人才而變得更加美好。

第三是「和平之橋」，賴總統說，在這段時間的講座中，有得主提到，科學是人類共同的橋梁，也有得主談論科學如何促進和平；當世界分歧增加之際，更要增加對話，「台灣已經搭起和平之橋，身處不同領域的我們，也應該思考如何運用自身的專業，促進世界和平與繁榮。」

賴總統表示，去年11月，他提出一個願景，希望在30年內，台灣在物理、化學、醫學三個領域，能夠至少增加三位諾貝爾獎得主，「要達到這個目標，政府必須讓好奇心有空間、讓研究有時間、讓人才有舞台，讓台灣與世界有連結。」政府將持續改善研究環境、厚植基礎研究與高等教育，並拓展國際共同研究及人才交流。

中研院院長陳建仁說，這項計畫最重要的意義，不只是邀請多少位諾貝爾獎得主、舉辦多少場演講，而是透過交流與對話，連結台灣與世界、資深科學家與年輕學者，讓全世界看見台灣。

陳建仁表示，諾貝爾獎得主對台灣的高科技產業，以及年輕世代投入科學、工程、數學等STEM領域的表現感到驚豔，也對台灣的教育體系相當重視。這次活動吸引國內外學生前來聆聽，演講短影音也讓更多年輕人對科學研究產生興趣，願意投入研究、實現理想。

台大校長陳文章指出，諾貝爾獎得主來到台灣，不僅帶來影響世界的重要研究成果與思想，也分享他們面對世界重大挑戰時的思考方式、累積成就的過程，以及克服挑戰的深厚底蘊，他們是台灣與國際接軌的重要橋梁。

陳文章指出，每場演講結束後，都能看到師生熱烈地希望與諾貝爾獎得主進一步交流，因此台大開設新課程「對話諾貝爾獎得主」。他認為，這重新點燃學生探索新知的勇氣，也呼應大學原有的使命。

他表示，大學的使命不只是傳授專業知識，更重要的是啟發學生探索未來的勇氣，培養不怕挑戰、勇於面對挑戰的精神，同時提升跨領域思考能力與國際視野。他相信，這座知識的橋梁，未來將為台灣培養更多人才，並為世界做出重大貢獻。

台灣橋樑計畫今日於台灣大學舉辦閉幕式。記者柯美儀／攝影

台大校長陳文章致詞。記者柯美儀／攝影

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