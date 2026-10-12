聽新聞
0:00 / 0:00

清朝最厭世「表情包畫家」 八大山人「个山雜畫冊」2.5億落槌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」，有八大山人傳世唯一兔畫。圖／蘇富比提供
八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」，有八大山人傳世唯一兔畫。圖／蘇富比提供

今年是清初畫家八大山人四百周年誕辰。八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」上週於蘇富比香港秋拍舉槌，以港幣6130萬(台幣2.5億)的天價成交。

八大山人可說是清朝最神秘的畫家。他本名朱耷，是明朝寧王後裔，19歲時清兵入關、明朝滅亡。國破家亡的他，為了避禍而落髮為僧、還當過道士，甚至曾裝瘋以隱蔽身份。

「八大山人」是朱耷晚年最著名的名號。面對國破家亡、世態炎涼，朱耷以「八大山人」為號，落款時四個字形成「哭之」或「笑之」形狀，暗喻畫家哭笑不得的內心世界，被網路世代形容為「表情包畫家」。此次首現拍場的「个山雜畫冊」，就是此一「表情包」首次出現的八大山人作品。

「个山雜畫冊」繪於康熙23年（1684年），畫冊原有十二開，現存九開，畫作包含花鳥、魚、兔子，其中的兔子是八大山人傳世唯一兔畫。

八大山人筆下的魚、鳥、鹿等動物，常被畫成黑眼珠點在眼圈上方、露出大片眼白的「翻白眼向天」神情，隱喻畫家對世道的看法—白眼象徵對清廷統治的不屑與冷眼旁觀，對命運的無聲吶喊。這樣的厭世畫風在「个山雜畫冊」展露無遺。八大山人也因「翻白眼」、「表情包」等厭世畫風準確戳中網路世代，頗受年輕世代歡迎。

蘇富比表示，「个山雜畫冊」曾由清代藏書家曹步郇舊藏，20世紀中葉流落南洋，由新加坡著名畫家陳文希收藏。1970 年代經國學大師饒宗頤考釋發表後，價值遂為世人所矚目，至今出版著錄逾四十次。

全冊題詩多引經據典，隱喻明亡後的遺民情懷；草書結體欹正參差並大量運用古字異體，正處於其書法風格向晚期「八大體」轉折的關鍵變法期；繪畫則取材海棠、靈芝、八哥、竹、兔、魚、芋、花、芭蕉等日常物象，以簡練誇張的筆墨與渴濕交錯的線條，呈現別具禪意的水墨韻味。

八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」上週於蘇富比香港秋拍舉槌，以港幣6130萬(台幣2.5億)的天價成交。圖／蘇富比提供
八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」上週於蘇富比香港秋拍舉槌，以港幣6130萬(台幣2.5億)的天價成交。圖／蘇富比提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

表情 畫家 蘇富比

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭末代皇帝溥儀帶走 躲過小白樓之亂…虞世南「積時帖」7億天價落槌

蔣介石送禮有多高明？黃埔校訓變新婚祝詞 邦瀚斯揭頂級送禮政治學

原本想買黑膠唱片…男花900元買舊畫竟是大師真跡 拍賣價飆破4000萬

巴斯奇亞《古代科學家》近7,700萬港元領銜亞洲秋季拍場 佳士得告捷

相關新聞

清朝最厭世「表情包畫家」 八大山人「个山雜畫冊」2.5億落槌

今年是清初畫家八大山人四百周年誕辰。八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」上週於蘇富比香港秋拍舉槌，以港幣6130萬(台幣2.5億)的天價成交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。