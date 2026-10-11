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馬來西亞留台校友逾13萬人 駐大馬代表：是台灣珍貴資產

中央社／ 台北11日電

馬來西亞留台校友會聯合總會昨晚舉行「文華之夜」，目前累計赴台升學的校友與學子已超過13萬人，駐大馬代表連玉蘋感謝留台校友維繫與台灣連結，是中華民國珍貴的社會資產；她致詞時另強調台灣在先進晶片、伺服器與智慧製造等領域居全球領先地位，是支撐全球人工智慧（AI）發展的重要力量。

適逢中華民國115年雙十國慶，大馬留台聯合總會昨晚舉行52週年慶「文華之夜」，留台校友與各界賓客齊聚，透過交流維繫與台灣的情誼。目前大馬留台校友遍布政、經、文、教及各專業領域，累計赴台升學的校友與學子已超過13萬人。

連玉蘋表示，台灣經濟發展受惠於AI產業蓬勃成長，但AI所需的先進晶片、伺服器及智慧製造，也正是台灣具備全球領先優勢的領域。

她並指出，「與其說台灣受惠於AI產業的發展，不如說台灣造就了全球AI產業的發展」。美國、日本、歐洲及馬來西亞等夥伴也從中受益。

她指出，成功的「台灣模式」包含社會資本、產業創新與民主韌性3項要素。以台積電及AI產業供應鏈為例，台灣從半導體晶圓製造到封裝、測試，持續推進技術，透過研發與創新維持產業競爭力。

連玉蘋並提及紀錄片「造山者」呈現的台灣半導體發展歷程，早年工程師赴美學習技術，投入工程創新與製造，逐步奠定台灣半導體產業的基礎，也形成如今支撐AI發展的優勢。

談及民主韌性，她表示，面對地緣政治變化，台灣始終堅持維持台海和平與區域穩定，這是台灣對世界的承諾。

在社會資本方面，連玉蘋指出，人與人之間，以及政府與人民之間的信任，是台灣社會的重要基礎。產業供應鏈與制度的建立，都扎根於這份信任；留台校友彼此的互動，以及與台灣持續維繫的情誼，也展現這項力量。

她感謝留台校友學成歸國後，在馬來西亞及世界各地的產官學研領域發光發熱，始終不變的是與台灣的連結，留台校友是中華民國珍貴的社會資產。

留台聯總會長洪進興也說，科技是國家競爭力的重要核心，而半導體、人工智慧及數位科技，更是未來產業發展的重要方向，大馬也要推動半導體、人工智慧與數位科技人才培育。

他認為，台灣擁有完整的半導體產業鏈，以及深厚的科技教育基礎。馬來西亞則在電子電機、半導體封裝與測試等領域具備重要的產業優勢，近年也積極推動半導體上游設計及高科技產業發展。

洪進興強調，留台聯總可以成為台馬之間的重要橋梁，鼓勵更多學生赴台就讀半導體、電機、電子、人工智慧、資訊工程、機械、自動化及智慧製造等相關科系。

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