國際女孩日！楊立微憶曾放棄表演、做過十幾種打工 因1事找回熱情

今天是國際女孩日，教育部青年署舉辦「歷屆女培學員交流分享會」，邀請藝文領域女性分享追尋夢想、跨越逆境的故事。「即將成真火舞團」團員楊立微分享，自己曾一度放棄表演，轉而投入打工，做過十幾種不同的工作，直到某天看見昔日同學演出、謝幕時獲得熱烈掌聲，讓她感動落淚，也重新找回站上舞台的渴望。

「大專女學生領導力培訓營」至115年已邁入第24屆，今年主題為「文藝女力‧不凡女孩」。教育部政務次長劉國偉開場致詞時表示，不應該因為性別不同，就認為誰比較好、誰比較不好。過去社會價值觀可能認為，女生一生就應該做某些事情，但現在可以看到，許多女性在各領域都有傑出表現，甚至能夠擔任總統、成為飛行員、開船或開公車。

劉國偉說，他鼓勵大家在各自的領域發展，但追求卓越是應該持續關注的目標。不管自身能力如何、想要做什麼，都應該勇敢追求自己的夢想。

楊立微分享，她進入國立台灣戲曲學院學習足技長達23年，入學時班上有32人，畢業時卻只剩15人，也讓她開始思考，畢業後該做什麼，又該如何找到屬於自己的位置。陷入迷惘的她，一度不想再繼續表演，轉而瘋狂打工，做過十幾種不同的工作。

楊立微說，直到某天，她去看昔日同學演出，起初覺得表演無聊，甚至知道下一秒會出現什麼招式，心裡還慶幸自己沒有繼續投身表演。但當她看到謝幕時，台下觀眾給予熱烈掌聲，竟忍不住哭了出來，這才意識到自己仍然渴望站上舞台，立志要做一輩子的表演。

楊立微還曾為了尋找新的表演方向，走訪不同國家，觀察各地街頭藝人的演出，思考如何將自己喜歡的元素融入表演，並發揮擅長與觀眾互動的特色，最終拿下街頭藝人總冠軍。之後則開始接觸火舞表演，成為第一個踢桌火的女性，「每個人都有不一樣的人生，都能活出屬於自己的精彩」。

「即將成真火舞團」團員楊立微表演足技。記者柯美儀／攝影

教育部青年署舉辦「歷屆女培學員交流分享會」，教育部政務次長劉國偉開場致詞時表示，不應該因為性別不同，就認為誰比較好、誰比較不好。記者柯美儀／攝影

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