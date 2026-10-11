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桃園中華文化讀經會考過關戴狀元帽 副市長蘇俊賓：為教育補重要拼圖

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園中華文化讀經會考登場，應考者、志工、考生家人合計逾1500人到場。圖／新聞處提供
桃園中華文化讀經會考登場，應考者、志工、考生家人合計逾1500人到場。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往平鎮區，出席中華文化讀經會考，並表示中華文化數千年來的重要特色，在於知識教育與品格教育緊密融合，學校教育不能只偏重科學與考試，品格教育的培養更需各界持續投入；發一崇德桃園道場宗教發展基金會長期的堅持與付出，為培養完備的品格教育補上重要拼圖。

蘇俊賓指出，發一崇德桃園道場推廣讀經教育27年，累計逾百萬人次參與，帶領孩子從小誦讀弟子規、三字經、道德經及四書等經典，將文化精華自然融入知識學習與日常生活。市府深感讀經教育的重要，這項推廣不只是社會福利工作，更是向下紮根的教育工程，因此特別由教育局，社會局及民政局跨單位合作，借鏡發一崇德成功的讀經教育理念與模式，讓桃園品格教育更加完善與落實。

發一崇德桃園道場宗教發展基金會董事長劉邦樑表示，發一崇德長年深耕經典教育，目前設有200多個讀經班，逾千名志工投入，鼓勵家長陪同幼兒至國中階段學子共同參與，營造良好的親子共讀環境。今年會考吸引600多名考生報考，連同眷屬及志工逾1500人齊聚一堂，期盼透過一年一度的會考肯定學員長期的背誦成果，也引導更多家庭感受傳統文化的涵養。

民政局表示，今年中華文化讀經會考採現場分章節抽背方式，考生可依準備進度挑選經典應試，通過者可戴狀元帽、敲狀元鑼、走過狀元橋留念。會場同步舉辦團體讀經表演賽，並設有蔬食創意料理與環保手作等多元攤位，讓活動兼具文化傳承與教育推廣意涵。市議員李家興、桃園市讀經學會理事長林於廣上午也出席活動。

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蘇俊賓 會考 桃園

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