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高中科學班盼逕升大學 家長團體：資格考設計應更制度化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
九間設有科學班的高中盼設逕升大學專法，優化既有的科學班高二升高三資格考，作為逕升大學的依據。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
九間設有科學班的高中盼設逕升大學專法，優化既有的科學班高二升高三資格考，作為逕升大學的依據。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

九間設有科學班的高中盼設逕升大學專法，優化既有的科學班高二升高三資格考，作為逕升大學的依據。家長團體則表示，精神值得肯定，但是否一定要使用逕升大學制度還有待考慮；再者，若要以科學班資格考為依據，則考試設計應該更公開且制度化。

國內十所設有科學班的高中每年於暑假期間辦理聯合學科資格考，現階段用於檢測學生是否具備修讀大學課程及進行科學研究的能力，高二生修畢第一階段課程，各科目及格即可報考。國英數三科必考，物理、化學、生物至少擇一選考，由設有科學班的高中輪流負責組題、選題與審題，數理試題原則上難度略高於分科測驗，國英難度則略高於學測。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，近年台灣一直在討論加速人才培育，科學班提出的專法，背後的人才培育精神給予肯定，但外界現在對科學班的資格考多不了解，其究竟如何出題、誰來出題，如果要將資格考和逕讀大學連結，考試本身也應該更透明、更制度化，以利各界檢視。

再者，王瀚陽也說，但擔憂的是，若藉由申設專法開放逕升大學，變成少數人有權利直升頂尖大學，可能更加劇現在已經競爭激烈的科學班招生，科學班以利特殊長才學生發展，但不能變成大家從國中階段就搶破頭。

台家盟理事長王醒之則表示，若學校認為現行制度偏離當初設班的精神，應該提出當年的政策文件、制度沿革與實際執行問題，不應將特殊課程與研究培育目的，直接等同於特殊的升學保障。

王醒之談到，若現行制度確實無法回應科學班學生銜接高等教育的需求，應該先找出問題，研議如何改善既有制度，而非直接跳到升學保障的結論。也建議教育部可公開相關提案、制度依據，邀請家長、學生、不同類型高中、大學及資優教育專家討論，釐清現行制度問題，再評估是否有必要另立專法。任何特殊升學安排都需提出充分理由，並接受公平性與公共利益的檢驗。

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北一女、建中與台中一中近日在科學班會議上領銜提案，盼教育部設立「高中逕升大學專法」，期望將現有的科學班高二升高三的「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據，好讓科學班學生不用再參加學測等大型考試。連署學校還包括南一中、雄中、彰中、嘉中、師大附中與竹科實中等校。

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