高中爭取逕升大學 教團憂：若無配套科學班變熱門科系卡位戰

近期九間設有科學班的高中向教育部提案，盼設逕升大學專法，優化既有的科學班高二升高三資格考，作為逕升大學的依據。但教育團體則認為，一旦通過資格考就能鎖定大學，若無配套，恐讓科學班變成熱門科系的卡位特權。

台灣教育產業工會副理事長葉明政表示，高中科學班的初衷是為國家培育「基礎科學」人才，但受到社會風氣影響，近年多被質疑是「醫牙、資通訊科系的頂級升學班」；又高三生一方面在大學修課做研究，一方面仍須回頭刷題拚學測，也導致科研流於形式、升學主義至上的運作爭議不斷。

葉明政談到，對學校擬提案設立逕升大學專法保障直升抱持強烈疑慮，在於一旦通過高二資格考就能鎖定大學名額，等同為少數菁英開闢免試的「綠色通道」。若方案沒有限讀基礎科學系的配套，恐使科學班徹底變相成為熱門科系的卡位特權，不僅會將補習軍備競賽向下延伸至國中小，更嚴重衝擊多元入學的教育公平性。若要立專法，應從國家整體科學人才培育角度著眼，而非只論保障直升。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，科學班此舉，可能是為了應對橫空出世的台灣實中，但評估更多是衝著近年招生強勢的私立中學而來。

魏佳卉指出，很多家長擔心學生升上國中後受環境影響，因此只要子女能讀、願意讀，或希望子女接受管理，國中就會送私校。而私立國中國二上完國三課程，且開放約五成名額讓學生直升高中，等於很多優秀的學生國中就先被私校截胡，「過去是高中時建中、北一女見，可能要變成台大見了。」

魏佳卉談到，優秀的學生近年青睞私立中學，傳統的名校科學班一定會有危機意識，當然也必須提出相對應的策略。

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