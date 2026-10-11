家長團體：科學班憑資格考升大學 制度應透明

對於北一女、建中等校提案，盼設逕升大學專法，優化既有的科學班高二升高三資格考，作為逕升大學的依據。家長團體則表示，精神值得肯定，但是否一定要使用逕升大學制度還有待考慮；再者，若要以科學班資格考為依據，考試設計應該更公開且制度化。

國內現行設有科學班的高中，每年於暑假期間都會辦理聯合學科資格考，用於檢測學生是否具備修讀大學課程及進行科學研究的能力，高二生修畢第一階段課程，各科目及格即可報考。

至於考試內容，國英數三科必考，物理、化學、生物至少擇一選考，由設有科學班的高中輪流負責組題、選題、審題，數理試題原則上難度略高於分科測驗，國英難度則略高於學測。國英數必考科目必須全數通過，且物理、化學、生物，三選考科目中需至少通過一科，才視為通過資格考。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，若藉由申設專法開放逕升大學，變成少數人有權利直升頂尖大學，可能更加劇現在已經競爭相當激烈的科學班招生。

王瀚陽說，如果要將資格考和逕讀大學連結，考試應該更透明、更制度化，以利各界檢視。此外，逕升大學其實也能從目前的特殊教育法中資優教育一項思考，是否既有規定上就允許跳級、提前畢業或跳過升學考。

台家盟理事長王醒之則認為，若學校認為現行制度已經偏離當初設班的精神，應該提出當年的政策文件、制度沿革與實際執行問題，先找出問題所在，研議如何改善既有制度，而不是將特殊課程與研究培育目的，直接等同於特殊的升學保障。

台家盟強調，任何特殊升學安排都必須提出充分的理由，並接受公平性與公共利益的檢驗，建議教育部，先公開相關提案、制度依據，邀請家長、學生、不同類型高中、大學及資優教育專家討論，釐清現行制度的實際問題，再評估是否有另立專法的必要。

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