高中科學班直升大學 9校連署盼立專法

北一女、建中與台中一中近日在科學班會議上領銜提案，盼教育部設立「高中逕升大學專法」，期望將現有的科學班高二升高三的「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據，好讓科學班學生不用再參加學測等大型考試。連署學校還包括南一中、雄中、彰中、嘉中、師大附中與竹科實中等校。

全台共計十所高中設有科學班、二七○名學生。制度原設計「二加一模式」，高一、高二階段，修畢高中核心課程並通過資格考，高三即參與大學專題合作，原期望資格考能成為評斷學生逕升大學依據，十七至十八歲正式銜接大學。

然而實務上受限於大學法和高級中等教育法「需具備高中畢業證書或同等學力」規定，無專法排除該項，導致高中生無法直接取得大學正式學籍。

北一女中校長蔡哲銘表示，回顧當年高中科學班上路的初衷，是希望學生能透過高二升高三的資格考，表現優異者即可免去參與學測等大型考試逕升大學，提早開啟研究生涯，但實際上卻沒有法規能讓學生逕升。導致科學班學生到了高三仍要參與學測、分科測驗，另一方面還要參與大學修課、專題，「蠟燭兩頭燒」，也失去了當年科學班期望達到加速、加深學習的初衷。

建中校長莊智鈞則說，歷來多希望，科學班學生高三時不要「兩頭忙」，要準備學測又要準備大學個別研究與修課，又現行已設有科學班資格考，希望透過專法鬆綁，讓現有資格考提升為高階學力認證考，以此作為逕升大學依據。

莊智鈞也談到，台灣正面臨少子化，可能引發科研人才斷層，希望藉此重新審視科學班的升學機制，提供明確、順暢的大學直升管道，應能留下更多具有科學潛力的學生。

學校端也強調，少子化正導致國內前百分之一的數理資優學生急劇減少，國家不應再以傳統應試消耗科研黃金時期，專法不是升學特權，是培育國家科研人才的必要舉措。

莊智鈞表示，近日已向教育部說明，教育部則表示，因為此涉及到立法，確實沒有這麼快，建議學生可藉由既有的特殊選才管道，免除準備大型升學考試。

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