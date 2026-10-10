北一女、建中、中一中領銜　9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

本報掌握，
、 北一女 與 建中 於近日舉行的科學班會議上領銜提案，連署學校包括 台中一中 、 南一中 、 雄中 、嘉中、 彰中 與竹科實中，盼 師大附中 設立高中逕升 教育部 大學 。期望將現有的科學班高二升高三「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據，學生不用再參加學測等大型考試。 專法
全台計10所高中設有科學班，共270名學生。制度原設計2+1模式，高一、二階段修畢高中核心課程並通過資格考，高三即參與大學專題合作，原期望資格考能成為評斷學生逕升大學依據，17、18歲正式銜接大學。但實務上受限大學法和高級中等教育法「需具備高中畢業證書或同等學力」規定，無專法排除該項，讓高中生無法直接取得大學正式學籍。
北一女中校長蔡哲銘表示，回顧98年高中科學班上路的初衷，希望學生能透過高二升高三的資格考，表現優異者即可免去參與學測等大型考試逕升大學，提早開啟研究生涯，但實際上卻沒有法規能讓學生逕升。
蔡哲銘談到，因此科學班學生到了高三仍要參與學測、分科測驗，等於第三年又回到與一般生同樣的學習軌道；但科學班高三又必須參與大學修課、專題，形同蠟燭兩頭燒，也失去了當年科學班期望達到加速、加深學習的初衷。
建國中學校長莊智鈞則表示，104年時相關專法就曾送入立法院二讀，但最後因會期結束而不了了之。其實歷來多希望，科學班學生高三時不要「兩頭忙」，要準備學測又要準備大學個別研究與修課，又現行已設有科學班資格考，希望透過專法鬆綁，讓現有資格考提升為高階學力認證考，以此作為逕升大學依據。
莊智鈞也談到，台灣正面臨少子化，可能引發科研人才斷層，才希望藉此重新審視科學班的升學機制。提供明確、順暢的大學直升管道，應能留下更多具有科學潛力的學生。
學校端也強調，少子化正導致國內前1％的數理資優學生急劇減少，國家不應該再以傳統的應試消耗科研黃金時期，專法不是升學特權，是培育國家科研人才的必要舉措。
莊智鈞也指出，近日已向教育部說明，教育部則表示，因為此涉及到立法，確實沒有這麼快，也建議學生可藉由如既有的特殊選才管道，免除準備大型升學考試。
本報掌握，北一女、建中與台中一中於近日舉行的科學班會議上領銜提案，連署學校包括南一中、雄中、彰中、嘉中、師大附中與竹科實中，盼教育部設立高中逕升大學專法。期望將現有的科學班高二升高三「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據，學生不用再參加學測等大型考試。
2026-10-10 22:45
2026年正在日本盛大舉辦的愛知－名古屋亞運，各國頂尖運動員正為奪牌做最後衝刺。在百米短跑或游泳賽道上，短短幾毫秒往往就是冠軍與銀牌的殘酷分界。你有沒有想過，如果在等待起跑槍響前，模仿《鬼滅之刃》主角炭治郎每次揮劍前施展的「全集中呼吸」，刻意控制呼吸節奏，或許真的能跑得更快？別急著吐槽，最新科學發現顯示這或許不是漫畫家的幻想。
吐氣與呼吸暫停才是「呼吸法」的關鍵
近日一篇發表於《iScience》期刊的一項最新研究，稍微揭開了呼吸與大腦反應速度之間的隱秘面紗。美國西北大學神經科學家山崎（Erika M. Yamazaki）與帕勒（Ken A. Paller），找來35名成人受試者進行了3分鐘的精神運動警覺性任務（psychomotor vigilance task, PVT）。在PVT中，受試者必須緊盯螢幕，一看到紅框變黃，就得立刻按下空白鍵，同時鼻腔插管的感測器會精準記錄下他們的呼吸氣流變化。
實驗結果出乎團隊意料，大腦的反應速度並非恆定，而是會隨著呼吸的起伏波動。數據明確顯示，當螢幕變色的瞬間，如果受試者剛好處於「吐氣」或「呼吸暫停」階段，反應速度最快。反之，如果目標物出現在「
2026-10-10 08:00
免費學餐上路，家長不用付錢，為何仍罵聲不斷？從食安疑慮到北市海鮮問題，也讓補助方式受到檢視。業者主張定額補助、保留加價彈性，台北市卻有不同考量，教育局研議中央廚房強化衛生管理。同樣是政府埋單，為何公私校做法不同？多付二、三十元，能讓孩子吃得更好，還是帶來新的問題？
2026-10-10 07:31
When the United States ignited a war against Iran in February, counterterrorism analysts braced for reprisal attacks outside the Middle East. What materialized was a string of about 20 small-scale arson and bombing attacks against Jewish and American targets in Europe and North America.
2026-10-10 00:09
To President Donald Trump, the U.S. economy is as strong as ever. The only thing missing, he says, is “good public relations.”
2026-10-10 00:09
台師大成立核心計算資源中心，為國內首個打造地端ＡＩ（On-Premises AI）的大專校院。學校個資、人事、財務乃至於未公開的研究資料，一律於校內地端處理。教師表示，國外有學界使用商業ＡＩ，卻發生研究成果外洩等問題，大學打造自己的地端ＡＩ更能保護研究心血。
2026-10-10 00:00
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