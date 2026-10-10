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北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北一女、建中與台中一中於近日舉行的科學班會議上領銜提案，盼教育部設立高中逕升大學專法。圖為115學年度大學分科測驗，學生查看考場的畫面。聯合報系資料照
北一女、建中與台中一中於近日舉行的科學班會議上領銜提案，盼教育部設立高中逕升大學專法。圖為115學年度大學分科測驗，學生查看考場的畫面。聯合報系資料照

本報掌握，北一女建中台中一中於近日舉行的科學班會議上領銜提案，連署學校包括南一中雄中彰中、嘉中、師大附中與竹科實中，盼教育部設立高中逕升大學專法。期望將現有的科學班高二升高三「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據，學生不用再參加學測等大型考試。

全台計10所高中設有科學班，共270名學生。制度原設計2+1模式，高一、二階段修畢高中核心課程並通過資格考，高三即參與大學專題合作，原期望資格考能成為評斷學生逕升大學依據，17、18歲正式銜接大學。但實務上受限大學法和高級中等教育法「需具備高中畢業證書或同等學力」規定，無專法排除該項，讓高中生無法直接取得大學正式學籍。

北一女中校長蔡哲銘表示，回顧98年高中科學班上路的初衷，希望學生能透過高二升高三的資格考，表現優異者即可免去參與學測等大型考試逕升大學，提早開啟研究生涯，但實際上卻沒有法規能讓學生逕升。

蔡哲銘談到，因此科學班學生到了高三仍要參與學測、分科測驗，等於第三年又回到與一般生同樣的學習軌道；但科學班高三又必須參與大學修課、專題，形同蠟燭兩頭燒，也失去了當年科學班期望達到加速、加深學習的初衷。

建國中學校長莊智鈞則表示，104年時相關專法就曾送入立法院二讀，但最後因會期結束而不了了之。其實歷來多希望，科學班學生高三時不要「兩頭忙」，要準備學測又要準備大學個別研究與修課，又現行已設有科學班資格考，希望透過專法鬆綁，讓現有資格考提升為高階學力認證考，以此作為逕升大學依據。

莊智鈞也談到，台灣正面臨少子化，可能引發科研人才斷層，才希望藉此重新審視科學班的升學機制。提供明確、順暢的大學直升管道，應能留下更多具有科學潛力的學生。

學校端也強調，少子化正導致國內前1％的數理資優學生急劇減少，國家不應該再以傳統的應試消耗科研黃金時期，專法不是升學特權，是培育國家科研人才的必要舉措。

莊智鈞也指出，近日已向教育部說明，教育部則表示，因為此涉及到立法，確實沒有這麼快，也建議學生可藉由如既有的特殊選才管道，免除準備大型升學考試。

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