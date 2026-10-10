快訊

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

國慶交管文宣出包！志航基地圖示放共機「殲-10」 公路局火速致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

9所大專參與國慶禮賓服務 教育部頒發感謝狀

中央社／ 台北10日電

今天國慶大會上，有9所大專學生提供禮賓服務，並有國中小團隊參與表演活動，教育部長鄭英耀於典禮結束後，與各校師生合影並頒發感謝狀，肯定學子在國家典禮上展現課堂所學。

今天的國慶大會上，共有銘傳大學、中國醫藥大學、台南大學、清華大學、國立台北教育大學、東吳大學、台北市立大學、中原大學、崇仁醫護管理專科學校9校支援禮賓服務，服裝展現各校不同的風格。

銘傳大學女性禮賓人員的紅色制服，以俐落修身剪裁勾勒端莊輪廓，搭配富有律動感的裙襬設計，並在領型細節上融入立領、水滴領口及精緻領結。國北教大則以粉紅色洋裝搭配白色線條及領巾，男性成員則穿深色西裝、搭配同色系粉紅領飾。

除了禮賓，還有多個中小學參與國慶表演，金門酒廠胡璉文化藝術基金會金門兒童合唱團，是國歌領唱的團體之一；國慶禮讚由台北市士林區三玉國小合唱團擔綱，並邀請姐妹校新竹縣五峰鄉桃山國小，結合台語童謠及泰雅古調，呈現多元文化共融特色。

另外，新北市莊敬工家表演藝術科演出「T–CORE台灣之心」街舞表演；曉明女中管旗隊透過音樂及整齊隊形傳遞希望、信念與追尋夢想的力量。樹德家商、台灣藝術大學、台灣戲曲學院則是融合客家八音、流行音樂、舞蹈及劇場，創意詮釋客家文化。

國立體育大學也融合體育競技、舞蹈與藝術展演，展現運動員挑戰自我、追求卓越及團隊合作的精神；陸軍專科學校學生以高度默契及整齊動作展開巨幅國旗，展現青年學子的責任與使命。

教育部表示，國慶大會不只是國家重要慶典，也是學生展現學習成果的重要舞台。肯定學生透過實際參與學習團隊合作、責任承擔及尊重多元文化，將課堂所學轉化為舞台上的精彩演出。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

國慶 大專 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶大會序幕暖場 國軍聯合樂儀隊演出博喝采

國北教大投入國慶禮賓 課餘磨練多國語言接待禮儀

國慶晚會新北登場！台日韓印跨國卡司獻唱 展現台灣「世界舞台」魅力

台南大學連6年獲選國慶禮賓接待 親善大使亮相

相關新聞

科學人／真有「全集中呼吸」嗎？研究顯示人類瞬間反應最快

2026年正在日本盛大舉辦的愛知－名古屋亞運，各國頂尖運動員正為奪牌做最後衝刺。在百米短跑或游泳賽道上，短短幾毫秒往往就是冠軍與銀牌的殘酷分界。你有沒有想過，如果在等待起跑槍響前，模仿《鬼滅之刃》主角炭治郎每次揮劍前施展的「全集中呼吸」，刻意控制呼吸節奏，或許真的能跑得更快？別急著吐槽，最新科學發現顯示這或許不是漫畫家的幻想。 吐氣與呼吸暫停才是「呼吸法」的關鍵 近日一篇發表於《iScience》期刊的一項最新研究，稍微揭開了呼吸與大腦反應速度之間的隱秘面紗。美國西北大學神經科學家山崎（Erika M. Yamazaki）與帕勒（Ken A. Paller），找來35名成人受試者進行了3分鐘的精神運動警覺性任務（psychomotor vigilance task, PVT）。在PVT中，受試者必須緊盯螢幕，一看到紅框變黃，就得立刻按下空白鍵，同時鼻腔插管的感測器會精準記錄下他們的呼吸氣流變化。 實驗結果出乎團隊意料，大腦的反應速度並非恆定，而是會隨著呼吸的起伏波動。數據明確顯示，當螢幕變色的瞬間，如果受試者剛好處於「吐氣」或「呼吸暫停」階段，反應速度最快。反之，如果目標物出現在「

學餐之亂／免費愈吃愈爭議 定額補助、中央廚房能解？

免費學餐上路，家長不用付錢，為何仍罵聲不斷？從食安疑慮到北市海鮮問題，也讓補助方式受到檢視。業者主張定額補助、保留加價彈性，台北市卻有不同考量，教育局研議中央廚房強化衛生管理。同樣是政府埋單，為何公私校做法不同？多付二、三十元，能讓孩子吃得更好，還是帶來新的問題？

紐時賞析／Base Would Be a High Bar in ‘Gig-Economy’ Warfare

When the United States ignited a war against Iran in February, counterterrorism analysts braced for reprisal attacks outside the Middle East. What materialized was a string of about 20 small-scale arson and bombing attacks against Jewish and American targets in Europe and North America.

紐時賞析／川普辯經濟很好 只是宣傳不夠

To President Donald Trump, the U.S. economy is as strong as ever. The only thing missing, he says, is “good public relations.”

防研究外洩 台師大建立地端AI

台師大成立核心計算資源中心，為國內首個打造地端ＡＩ（On-Premises AI）的大專校院。學校個資、人事、財務乃至於未公開的研究資料，一律於校內地端處理。教師表示，國外有學界使用商業ＡＩ，卻發生研究成果外洩等問題，大學打造自己的地端ＡＩ更能保護研究心血。

節電政策背離AI發展趨勢 大學兩難

隨世界各國主權ＡＩ意識抬頭，台灣學校與政府機關多嘗試推廣地端ＡＩ。但學界指出，政府近年也設定淨零碳排等目標，勢必要控制用電量，恐衝擊ＡＩ應用和發展；再者，政府機關也要求大專校院每年節電百分之一，和ＡＩ發展趨勢背離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。