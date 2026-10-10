9所大專參與國慶禮賓服務 教育部頒發感謝狀

今天國慶大會上，有9所大專學生提供禮賓服務，並有國中小團隊參與表演活動，教育部長鄭英耀於典禮結束後，與各校師生合影並頒發感謝狀，肯定學子在國家典禮上展現課堂所學。

今天的國慶大會上，共有銘傳大學、中國醫藥大學、台南大學、清華大學、國立台北教育大學、東吳大學、台北市立大學、中原大學、崇仁醫護管理專科學校9校支援禮賓服務，服裝展現各校不同的風格。

銘傳大學女性禮賓人員的紅色制服，以俐落修身剪裁勾勒端莊輪廓，搭配富有律動感的裙襬設計，並在領型細節上融入立領、水滴領口及精緻領結。國北教大則以粉紅色洋裝搭配白色線條及領巾，男性成員則穿深色西裝、搭配同色系粉紅領飾。

除了禮賓，還有多個中小學參與國慶表演，金門酒廠胡璉文化藝術基金會金門兒童合唱團，是國歌領唱的團體之一；國慶禮讚由台北市士林區三玉國小合唱團擔綱，並邀請姐妹校新竹縣五峰鄉桃山國小，結合台語童謠及泰雅古調，呈現多元文化共融特色。

另外，新北市莊敬工家表演藝術科演出「T–CORE台灣之心」街舞表演；曉明女中管旗隊透過音樂及整齊隊形傳遞希望、信念與追尋夢想的力量。樹德家商、台灣藝術大學、台灣戲曲學院則是融合客家八音、流行音樂、舞蹈及劇場，創意詮釋客家文化。

國立體育大學也融合體育競技、舞蹈與藝術展演，展現運動員挑戰自我、追求卓越及團隊合作的精神；陸軍專科學校學生以高度默契及整齊動作展開巨幅國旗，展現青年學子的責任與使命。

教育部表示，國慶大會不只是國家重要慶典，也是學生展現學習成果的重要舞台。肯定學生透過實際參與學習團隊合作、責任承擔及尊重多元文化，將課堂所學轉化為舞台上的精彩演出。

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