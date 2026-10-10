9所大專參與國慶禮賓服務 教育部頒發感謝狀

今天
大會上，有9所 國慶 學生提供禮賓服務，並有國中小團隊參與表演活動， 大專 長鄭英耀於典禮結束後，與各校師生合影並頒發感謝狀，肯定學子在國家典禮上展現課堂所學。 教育部
今天的國慶大會上，共有銘傳大學、中國醫藥大學、台南大學、清華大學、國立台北教育大學、東吳大學、台北市立大學、中原大學、崇仁醫護管理專科學校9校支援禮賓服務，服裝展現各校不同的風格。
銘傳大學女性禮賓人員的紅色制服，以俐落修身剪裁勾勒端莊輪廓，搭配富有律動感的裙襬設計，並在領型細節上融入立領、水滴領口及精緻領結。國北教大則以粉紅色洋裝搭配白色線條及領巾，男性成員則穿深色西裝、搭配同色系粉紅領飾。
除了禮賓，還有多個中小學參與國慶表演，金門酒廠胡璉文化藝術基金會金門兒童合唱團，是國歌領唱的團體之一；國慶禮讚由台北市士林區三玉國小合唱團擔綱，並邀請姐妹校新竹縣五峰鄉桃山國小，結合台語童謠及泰雅古調，呈現多元文化共融特色。
另外，新北市莊敬工家表演藝術科演出「T–CORE台灣之心」街舞表演；曉明女中管旗隊透過音樂及整齊隊形傳遞希望、信念與追尋夢想的力量。樹德家商、台灣藝術大學、台灣戲曲學院則是融合客家八音、流行音樂、舞蹈及劇場，創意詮釋客家文化。
國立體育大學也融合體育競技、舞蹈與藝術展演，展現運動員挑戰自我、追求卓越及團隊合作的精神；陸軍專科學校學生以高度默契及整齊動作展開巨幅國旗，展現青年學子的責任與使命。
教育部表示，國慶大會不只是國家重要慶典，也是學生展現學習成果的重要舞台。肯定學生透過實際參與學習團隊合作、責任承擔及尊重多元文化，將課堂所學轉化為舞台上的精彩演出。
2026年正在日本盛大舉辦的愛知－名古屋亞運，各國頂尖運動員正為奪牌做最後衝刺。在百米短跑或游泳賽道上，短短幾毫秒往往就是冠軍與銀牌的殘酷分界。你有沒有想過，如果在等待起跑槍響前，模仿《鬼滅之刃》主角炭治郎每次揮劍前施展的「全集中呼吸」，刻意控制呼吸節奏，或許真的能跑得更快？別急著吐槽，最新科學發現顯示這或許不是漫畫家的幻想。
吐氣與呼吸暫停才是「呼吸法」的關鍵
近日一篇發表於《iScience》期刊的一項最新研究，稍微揭開了呼吸與大腦反應速度之間的隱秘面紗。美國西北大學神經科學家山崎（Erika M. Yamazaki）與帕勒（Ken A. Paller），找來35名成人受試者進行了3分鐘的精神運動警覺性任務（psychomotor vigilance task, PVT）。在PVT中，受試者必須緊盯螢幕，一看到紅框變黃，就得立刻按下空白鍵，同時鼻腔插管的感測器會精準記錄下他們的呼吸氣流變化。
實驗結果出乎團隊意料，大腦的反應速度並非恆定，而是會隨著呼吸的起伏波動。數據明確顯示，當螢幕變色的瞬間，如果受試者剛好處於「吐氣」或「呼吸暫停」階段，反應速度最快。反之，如果目標物出現在「
2026-10-10 08:00
免費學餐上路，家長不用付錢，為何仍罵聲不斷？從食安疑慮到北市海鮮問題，也讓補助方式受到檢視。業者主張定額補助、保留加價彈性，台北市卻有不同考量，教育局研議中央廚房強化衛生管理。同樣是政府埋單，為何公私校做法不同？多付二、三十元，能讓孩子吃得更好，還是帶來新的問題？
2026-10-10 07:31
When the United States ignited a war against Iran in February, counterterrorism analysts braced for reprisal attacks outside the Middle East. What materialized was a string of about 20 small-scale arson and bombing attacks against Jewish and American targets in Europe and North America.
2026-10-10 00:09
To President Donald Trump, the U.S. economy is as strong as ever. The only thing missing, he says, is “good public relations.”
2026-10-10 00:09
台師大成立核心計算資源中心，為國內首個打造地端ＡＩ（On-Premises AI）的大專校院。學校個資、人事、財務乃至於未公開的研究資料，一律於校內地端處理。教師表示，國外有學界使用商業ＡＩ，卻發生研究成果外洩等問題，大學打造自己的地端ＡＩ更能保護研究心血。
2026-10-10 00:00
隨世界各國主權ＡＩ意識抬頭，台灣學校與政府機關多嘗試推廣地端ＡＩ。但學界指出，政府近年也設定淨零碳排等目標，勢必要控制用電量，恐衝擊ＡＩ應用和發展；再者，政府機關也要求大專校院每年節電百分之一，和ＡＩ發展趨勢背離。
2026-10-10 00:00
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