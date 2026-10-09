韓國教師今上街頭捍衛教權 台教產：面臨相似制度壓迫 籲政府引以為鑒

韓國近年也面臨學權與管教權衝突問題，韓國3大教師工會（KFTA、KFTU、KTU）今日在首爾國會大廈前舉行聯合集會，捍衛教師權益與公共教育。台灣教育產業工會等9大教師工會跨海支持，台教產表示，台韓的教師正面臨相似的制度壓迫與生存困境，共同呼籲教權不容退讓、預算不容排擠。

韓國自2023年發生教權抗爭運動，儘管政府已進行部分改革，但韓國3大教師工會認為核心問題未解，於今日再發起集會行動，提出3大訴求。包括要求修訂兒童福利法，防止合法常規教學活動被濫訴為「情緒虐待」；也要求保障政治與公民權利，賦予韓國教師言論自由與參與公共事務權利；以及保護教育財政，反對減少地方教育預算，確保公共教育永續投資。

台教產等9大工會表示，台灣與韓國的基層教師面臨極為相似的生存困境與制度壓迫。包括模糊的法規常成為濫訴工具，台灣的教師也深受困擾，被迫陷入防衛性教學、不敢管教的困境。尤其，衛生福利部近期欲修訂《兒童及少年福利與權利保障法》，若缺乏教育專業、導入模糊裁量條款，恐將台灣重蹈韓國的法制噩夢。

再者，台教產也說，台灣的教育經費保障亦不足，財劃法修法後的亂象，讓地方教育經費失去相對保障，各界擔心教育資源縮減、加劇城鄉教育差距，重創公共教育品質。

台教產等9大工會呼籲，教權不容退讓，教育預算不容排擠。韓國教師的怒吼，也正是台灣教育界的真實寫照。當模糊的法規將常規教學汙名化，當教育經費權責出現拉扯與不確定性，受傷害的不只是教師的專業尊嚴而是每一位學生的受教權，要求台灣政府引以為鑒、切勿重蹈覆轍。

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