建立產學銜接管道！屏科大明年將設半導體學程 招生40人

繼台積電供應鏈進駐屏東科學園區，南亞科日前也拍板落腳，民代關切人才培育等配套是否充足？縣長周春米表示，屏東科技大學爭取設立半導體封裝學士學位學程已獲教育部同意，預計明年招生四十人，至於產業用水，絕不排擠民生及農業灌溉用水。

議員許馨勻昨在總質詢表示，科技大廠進駐是屏東產業升級契機，但不能讓在地青年「看得到、吃不到」。屏科大材料工程系、環工系具備半導體材料分析、製程品管及環安衛、廢水處理等專業優勢，應建立產學合作，讓屏東子弟留鄉領高薪。

周春米答詢指出，縣府去年協助屏科大爭取設立半導體學士學位學程，教育部今年已同意，預計明年招生，「這是重大突破」。屏科大、屏東大學都很支持半導體人才培育，部分企業也接洽學校合作開設學程。高中職與大學端則有「3＋2＋Ｎ」、「3＋4」等人才培育銜接計畫，希望從技職教育、升學到就業建立完整管道，讓屏東孩子畢業後在家鄉找到工作。相關計畫已列管，每兩周追蹤進度。

許馨勻擔憂科技大廠進駐後出現供水缺口，要求縣府不能與農爭水，更不能讓屏東成為科技大廠汙染受害者。

周春米回應，南亞科投資計畫後續由科學園區主管機關推動，縣府同步跟進相關配套。科學園區或其他產業園區開發一定確保民生及農業灌溉用水不受影響。

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