諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

2026諾貝爾文學獎得主安．卡森（Anne Carson），國際間獲獎無數，長年都是諾貝爾文學獎熱門人選。但她的自我介紹始終只有短短幾個字「於加拿大出生 。以教授古希臘語文營生。」出版安．卡森詩集「淺談(Short Talks)」的寶瓶出版社發行人朱亞君表示，安．卡森「本人就是一個文學現象」。

「淺談」是安．卡森第一本詩作，於1992年出版，集結了53首散文詩。23年後，「淺談」於2015年新編出版，刪掉八首，添上導讀及新版後記。寶瓶的譯本即來自2015新版，2020年由曾旅居加拿大多年的女詩人陳育虹翻譯並引進台灣。

朱亞君表示，安．卡森「不是一個溫柔的詩人」，她的風格冷冽，文字帶著一點點疏離的淡漠，深具神祕感和藝術性。她研究古希臘學，善於引用典故把古希臘神話融入詩中，以淡漠疏離的文字創作出具實驗性、藝術性與神祕感的作品。

朱亞君表示，從安．卡森極簡的自我介紹，就知道她的風格是「做自己、不在乎別人的眼光」。詩本來就是小眾文類，寶瓶2020出版「淺談」，首刷五千本，目前都還有存貨。希望藉由此次摘下諾貝爾獎桂冠，可以讓更多人認識這位獨樹一格的女詩人。

有趣的是，2020年諾貝爾文學獎得主露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück），代表作「野鳶尾（The Wild Iris）」也是由陳育虹翻譯並引進台灣、由寶瓶文化出版。而不論葛綠珂或安‧卡森，在台灣唯一出版的完整譯介詩集，都是由陳育虹擔任翻譯並推薦給寶瓶文化出版，陳育虹可說是「諾貝爾文學獎命中率最高」的慧眼譯者。

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