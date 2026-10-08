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法蘭克福書展台灣館開幕 出版人嗑瓜子品味文學

中央社／ 法蘭克福8日專電

法蘭克福書展台灣館7日開幕，文策院巧妙結合國際布克獎得主楊双子小說「臺灣漫遊錄」中的飲食元素，邀請各國出版人嗑瓜子，透過味覺走進台灣故事，用文學增添台灣「暖實力」。

全球出版界年度盛事法蘭克福書展7日登場，由文策院策劃的台灣館集結58家出版社、258本作品，並邀請楊双子、劉克襄、周見信、邱常婷及黃瀚嶢等作家參展，透過文學交流、作品展示與版權洽商，向國際出版市場介紹台灣創作。

今年台灣館開幕現場別出心裁，文策院設計尋找瓜子的互動遊戲，邀請國際來賓品嚐這項台灣人熟悉的零食。瓜子正是「臺灣漫遊錄」第一篇故事的重要飲食元素，主辦單位希望讓參觀者不只閱讀台灣故事，也能親自體驗小說中的飲食文化。

現場一位國際出版界人士受訪時表示瓜子味道不錯，想到自己家鄉也有食用種子的習慣；德國DuMont出版社行銷人員吃下瓜子後則開心地說，「真的很好吃，我很喜歡」。

「臺灣漫遊錄」德文譯者白嘉琳（Karin Betz）也加入嗑瓜子行列，與駐法蘭克福辦事處處長羅美舜一同品嚐。她隨後在社群媒體分享兩人開心嗑瓜子的照片，並以瓜子的台語羅馬拼音寫下「Kué-tsi knackenam Taiwan-Stand」（在台灣館嗑瓜子）。

羅美舜在開幕式表示，書籍是連結人心的橋梁，走進台灣館，便能看見台灣最核心的特色，也就是台灣人。

他指出，台灣在國際舞台上不只展現傳統的硬實力或軟實力，更帶來「暖實力」與「智慧實力」。台灣不需要透過誇大或高聲宣傳來彰顯自身，而是以實際成就、核心價值與互惠合作，讓世界認識台灣。

羅美舜形容，台灣館的每一本書，都是台灣創作者發出的真誠邀請，邀請國際讀者透過書頁感受台灣的故事與溫暖。

今年適逢楊双子以「臺灣漫遊錄」獲得國際布克獎，台灣文學在國際出版市場受到更多關注。文策院董事長王時思透過新聞稿表示，重要的不只是台灣作品登上國際文學舞台，更要思考如何將這波關注轉化為其他台灣作家與作品走向世界的機會。

為此，文策院今年除了安排作家活動及版權媒合，也規劃「台灣文學之夜」，邀請國際出版社、版權代理及產業人士交流，爭取更多海外出版合作。

台灣館今年以周見信歷史漫畫「來自清水的孩子」作為主視覺，並與國立台灣文學館合作，展出20部在海外市場具有代表性的台灣作品，回顧自1950年代以來台灣文學外譯的發展歷程。

展場另設有Books From Taiwan等專區，展示超過200本尋求國際版權合作的台灣作品，並提供80多本外文版書籍展售，呈現台灣出版近年拓展海外市場的成果。

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