讓藝術跨越百年、走進生活 國泰金控攜近10萬人共賞慕夏經典

捷克藝術巨擘阿爾豐斯・慕夏（Alphonse Mucha）真跡今年首度於台南登場。「新藝境：慕夏百年經典特展」近日圓滿閉幕，由國泰金控主要贊助，展覽期間吸引全台近10萬人次走進展場，欣賞156組件來自慕夏家族收藏的珍稀真跡。

國泰金控表示，支持國際級藝術展覽來台，初衷便是希望發揮企業影響力，讓全台民眾有機會近距離欣賞世界級真跡，也期待藝術不只是展場裡被觀看的作品，而能成為啟發生活、理解不同文化與時代的媒介。

慕夏是19世紀末「新藝術」（Art Nouveau）運動的重要代表人物，當時為工業化與大眾文化快速發展的年代，慕夏透過街頭海報、出版品、室內空間及生活物件，重新連結藝術、設計與日常生活，讓美學得以走出畫廊、進入城市與大眾視野。此次來台展品，橫跨繪畫、海報、插畫、版畫、攝影、珠寶設計、雕塑及商品設計，不僅呈現慕夏廣為人知的優雅女性與流動線條，更帶領觀眾回望19世紀，窺見慕夏如何將藝術、工藝與美學，以多元形式呈現，印證藝術並非遙不可及，與國泰金控長期推動的「藝術即生活」理念相契合。

慕夏創作後期，逐步轉向民族文化與人文關懷，展現藝術家跨越商業設計與時代思考的多元面貌。從台中前來觀展的張先生分享，他特別喜愛1895年便在法國巴黎引起轟動的「吉絲夢妲」海報畫作，畫中人物身穿拜占庭風格衣袍，靜靜佇立於視覺中央，散發莊嚴氣息。此外，也有觀展民眾分享，慕夏展不只作品優美，更讓人驚訝藝術和廣告原來可以巧妙結合，在百年後依然讓人驚豔。

國泰金控在展覽期間也舉辦公益觀展日，邀請台南當地大內國中、三股國小等師生走進美術館，讓學童近距離欣賞國際級藝術作品。

國泰金控長期推動藝文參與，繼2025年攜手美國大都會博物館（The Met）珍藏來台、引起熱烈迴響後，今(2026)年再度支持「慕夏百年經典特展」，讓民眾免除搭機越洋的舟車勞頓，感受藝術帶來的啟發與感動。國泰金控也攜手雲門舞集31年，透過打造「國泰雲門隨行吧」，將國際級舞蹈藝術帶入台灣各地，迄今已累積324場演出、感動超過275萬人次。

今年「國泰雲門隨行吧」社區巡演也特別來到台南，與民眾一同沉浸於音樂及舞蹈的魅力。除支持國際級藝術資源外，國泰金控也持續投入藝文推廣與文化教育，屢獲文化部「文馨獎」最高榮譽肯定。「國泰全國兒童繪畫比賽」已走過半世紀，累計培育超過百萬名學童，引導孩子以創作描繪夢想；邁入第26年的「新世紀潛力畫展」，則持續為台灣新生代藝術創作者提供重要舞台。

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