中研院攜手史丹佛大學胡佛檔案館 共享近代史檔案

中研院近代史研究所今天與美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館簽署合作備忘錄，未來雙方將就檔案史料共享、學術研究及研究人員互訪等面向深化合作。
中研院今天發布新聞稿指出，中研院近代史研究所所長雷祥麟今天與胡佛研究所副所長兼圖書檔案館館長魏肯簽署合作備忘錄。
雷祥麟表示，這次備忘錄簽署的重要目標是「共同研究、分享及出版檔案史料」，受限於地理距離，東亞與美國的研究者若要查閱彼此典藏的檔案，往往需投入較多時間與經費，盼透過此次合作促進雙方檔案館典藏的交流與利用，讓兩地研究者更便利地接觸相關史料。
雷祥麟說，未來也期望將部分檔案複製件存放於對方館藏，提升檔案可及性，降低研究者跨國調閱的成本。
魏肯（Eric T. Wakin）則表示，檔案應該開放給大家使用，不侷限於一處典藏，並藉由檔案分享，加強彼此的連結，這次簽署備忘錄可望為雙方研究者開拓新的史料取用管道。
中研院表示，未來雙方將就檔案史料共享、學術研究及研究人員互訪等面向深化合作，進一步串聯台美兩地近代台灣、中國及東亞歷史研究的資源。
中研院近史所以近代台灣、中國及東亞歷史為主要研究領域，所屬檔案館歷史逾70年，為台灣歷史最悠久的檔案館之一，長期典藏近代外交、經濟、個人文書、機關團體及地圖等重要史料，目前館藏檔案已逾500萬件、數位圖檔突破1700萬幅，並持續推動檔案整理、數位化、研究應用及國際交流。
而胡佛研究所是美國知名公共研究智庫，所轄圖書檔案館創立於1919年，長期致力於戰爭、革命與和平相關史料的典藏，是全美規模最大的檔案館之一，典藏來自171個國家、近7000個全宗，另有約100萬冊圖書與期刊，以及100TB的數位典藏，台灣與近代中國是其重要典藏方向。
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