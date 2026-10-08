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法蘭克福書展楊双子與捷克作家對談 台捷歷史看見民主、照見自己

中央社／ 法蘭克福8日專電

法蘭克福書展主題國捷克館開幕，邀請台灣作家楊双子與曾在台南駐村的捷克作家德內馬爾科娃對談。兩人從小說與旅行經驗出發，在彼此歷史中觀見自己的國家。德內馬爾科娃受中央社訪問時透露，正以台灣與中歐為主題創作新作，書名暫定「南寧街」。

2026年法蘭克福書展7日登場，今年由捷克擔任主題國，在開幕當日舉辦「說她的故事：女性、火車與歷史的重量」對談，邀請德內馬爾科娃與楊双子同台，分別從小說「巧克力之血」與「臺灣漫遊錄」出發，談女性、鐵道與歷史記憶。

兩人在對談中介紹作品創作契機，楊双子說，希望透過書寫以日本殖民時代為背景的小說，與當代對話，讓更多讀者認識自己的國家。

德內馬爾科娃（Radka Denemarková）是捷克當代重量級作家，作品橫跨小說、劇本及文學研究，長期關注極權、歷史記憶與個人自由等議題。她曾多次造訪中國，將人權監控與極權統治下的社會現況寫入小說「鉛之時」，2017年起被中國禁止入境。

座談後，德內馬爾科娃接受中央社專訪表示，離開中國後，她意外結下與台灣的緣分。2020年1月首次造訪台灣，一待就是5個月，當時正值總統大選，隨後又遇上新冠（COVID-19）疫情。

她說，危機能讓人更快看見一個社會真實的樣貌，以及人與人之間的團結如何運作。「我看見台灣這座小島有多勇敢，以及它在地緣政治上扮演什麼角色。」

真正吸引德內馬爾科娃的，不只有當代台灣。她特別關注台灣歷經殖民統治、白色恐怖等歷史，認為台灣就像一面鏡子，映照著她所來自的中歐。

她指出，台灣1987年解嚴，捷克斯洛伐克則在1989年走向民主，兩地條件雖然不同，卻都讓她思考同一個問題，「民主究竟意味著什麼？」

德內馬爾科娃向中央社透露，這些思考也進入她正在創作的新小說，故事將以台灣與中歐兩個家庭為平行線展開。新作暫名「南寧街」，取自她曾在台南駐村生活的街道。

德內馬爾科很喜歡台灣社會人與人相處及彼此扶持的方式，也希望孩子親自體驗台灣，今年更再次帶著孩子訪台。在歐洲，德內馬爾科娃被稱為「布拉格之燕」，談起台南，她笑說，自己如今也是「台南之燕」。

不只德內馬爾科娃曾從台灣回望中歐，楊双子也從另一個方向，在中歐的歷史經驗中重新看見台灣。她在座談中分享，2024年曾造訪捷克與斯洛伐克，從兩地歷史發展與追求自由的歷程，看見許多台灣可以參照之處。

「遠行之後，反而有助於回頭去望見自己。」楊双子在座談會說，旅行的意義或於就在於能重新思考自己的國家與生命、思考希望與誰對話，不同社會有各自走過的歷史，但透過理解彼此，一定能找到共同前行與成長的力量。

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