台灣作家節11月登場 國際名家齊聚展開文學對話

國立台灣文學館（台文館）主辦「2026台灣作家節」將於11月登場，來自美、澳、韓、日、新加坡、芬蘭、波蘭等地重要作家、譯者將陸續抵台，與台灣創作者展開近20場深度交流。

策展人鴻鴻指出，今年主題「Both Directions atOnce：歷史正發生．台灣近未來」，關注的不只是過去或未來，而是文學如何在兩者之間持續開展、來回穿梭。

鴻鴻表示，創作者一方面回望歷史、挖掘記憶，另一方面也積極回應科技、生態與社會變遷等當代課題。國際對談與游擊講座的規劃，正是希望透過不同文化背景與創作路徑的碰撞，創造更多討論與思辨的可能。

根據台文館今天發布新聞稿，本屆台灣作家節台北、台南雙主場，舉行「國際對談」及聚焦文學趨勢的「游擊講座」。

國際對談方面，曾深刻探討北韓、中國與西藏的美國非虛構作家芭芭拉‧德米克（Barbara Demick），將分別與「端傳媒」創辦人張潔平及「報導者」記者劉致昕展開對談，從新聞現場、田野調查到公共書寫，共同探討寫作者如何面對權力、危機與真相。

回應本屆策展主題「Both Directions at Once：歷史正發生．台灣近未來」，同樣受到關注的還有韓國小說家千明官與台灣作家楊双子、賴香吟的跨國交流。

澳洲原住民族作家克萊兒‧高曼（Claire G.Coleman）將與墨爾本文學節執行長維若妮卡‧沙利文（Veronica Sullivan）、作家李屏瑤及詩人黃璽討論殖民歷史、原住民族處境與酷兒書寫。

游擊講座方面，「台灣文學的十個提問」，以一小時為單位，濃縮當前台灣文學最核心的10個議題，涵蓋母語書寫、同志與性別、原住民族文學、馬華及港澳文學、非虛構寫作、生態文學、通俗與純文學之辯、AI與創作，以及台灣文學如何走向世界等提問。

參與作家包括陳雪、甘耀明、馬翊航、顧玉玲等作家，以及陳國偉、陳榮彬、山口守、許裕暎等研究者、譯者、評論人。

來自日本、韓國、波蘭與芬蘭的重要台灣文學譯者也將於游擊講座登場，以「台灣如何翻譯？」為題，從不同語言與文化的閱讀視角出發，分享翻譯台灣文學的經驗與觀察。

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