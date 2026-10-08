台灣作家節11月登場 國際名家齊聚展開文學對話

國立台灣文學館（台文館）主辦「2026台灣作家節」將於11月登場，來自美、澳、韓、日、新加坡、芬蘭、波蘭等地重要作家、譯者將陸續抵台，與台灣創作者展開近20場深度交流。
策展人鴻鴻指出，今年主題「Both Directions atOnce：歷史正發生．台灣近未來」，關注的不只是過去或未來，而是文學如何在兩者之間持續開展、來回穿梭。
鴻鴻表示，創作者一方面回望歷史、挖掘記憶，另一方面也積極回應科技、生態與社會變遷等當代課題。國際對談與游擊講座的規劃，正是希望透過不同文化背景與創作路徑的碰撞，創造更多討論與思辨的可能。
根據台文館今天發布新聞稿，本屆台灣作家節台北、台南雙主場，舉行「國際對談」及聚焦文學趨勢的「游擊講座」。
國際對談方面，曾深刻探討北韓、中國與西藏的美國非虛構作家芭芭拉‧德米克（Barbara Demick），將分別與「端傳媒」創辦人張潔平及「報導者」記者劉致昕展開對談，從新聞現場、田野調查到公共書寫，共同探討寫作者如何面對權力、危機與真相。
回應本屆策展主題「Both Directions at Once：歷史正發生．台灣近未來」，同樣受到關注的還有韓國小說家千明官與台灣作家楊双子、賴香吟的跨國交流。
澳洲原住民族作家克萊兒‧高曼（Claire G.Coleman）將與墨爾本文學節執行長維若妮卡‧沙利文（Veronica Sullivan）、作家李屏瑤及詩人黃璽討論殖民歷史、原住民族處境與酷兒書寫。
游擊講座方面，「台灣文學的十個提問」，以一小時為單位，濃縮當前台灣文學最核心的10個議題，涵蓋母語書寫、同志與性別、原住民族文學、馬華及港澳文學、非虛構寫作、生態文學、通俗與純文學之辯、AI與創作，以及台灣文學如何走向世界等提問。
參與作家包括陳雪、甘耀明、馬翊航、顧玉玲等作家，以及陳國偉、陳榮彬、山口守、許裕暎等研究者、譯者、評論人。
來自日本、韓國、波蘭與芬蘭的重要台灣文學譯者也將於游擊講座登場，以「台灣如何翻譯？」為題，從不同語言與文化的閱讀視角出發，分享翻譯台灣文學的經驗與觀察。
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教育部昨天公布校事會議修正案，本次修正新增合理管教案件得直接結案、一般懲處原則上由校內人員調查，並針對向教育局提出的檢舉增設直接結案機制。不過，全國高級中等學校教育產業工會指出，若合理管教缺乏明確判斷標準，受理委員可能因擔心被指為「吃案」，仍傾向啟動調查程序，恐使案件分流機制形同虛設。
北一女、台大畢業女教師任教國中代理教師1個月，因學生吵鬧、挑釁而崩潰痛哭，發文求助引發教育工作者共鳴。
全球永續浪潮席捲高教，2026年世界綠色大學評比吸引110國、2016所大學參與，創下歷史新高。台灣大學校院再度交出亮眼成績，屏東科技大學勇奪東亞冠軍；暨南國際大學、大葉大學也躋身全球前40名。但是這個評比到底是評什麼？當初為何發起？原來都跟全球永續風潮興起有關。
2026年「世界綠色大學評比」（UI GreenMetric Sustainable University Rankings, UIGM SUR）結果於9月底揭曉，隨著全球永續浪潮與氣候變遷挑戰加劇，高等教育機構對永續價值、社會責任也愈加看重。本屆評比吸引來自全球110個國家、共2016所高等學府同場角逐，參賽校數較去年的1745所大幅增加271所，創下歷史新高。
在競爭空前激烈的國際舞台上，台灣的大學校院依然交出極為亮眼的成績單，不僅多所學校排名顯著躍升，更展現出台灣高等教育轉型為全球永續發展典範的堅實實力。
屏科大勇奪東亞冠軍，蟬聯13年全台第一
在本次評比中，國立屏東科技大學以總分9347.5分的歷年新高成績，強勢奪下全球第19名、台灣第一，同時也是東亞第一名，並連續13年蟬聯台灣冠軍。相較去年的全球第21名，
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國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定「桃園市高級中等（含）以下學校學生攜帶行動電話載具到校管理自治條例」引發話題，法案今送議會教育審查委員會討論，多名議員認為茲事體大，應先開公聽會廣納意見；舒最後哽咽撤案，但要求教育局做不具名投票，調查老師對校園保管手機的看法。
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