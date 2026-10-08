「世界綠色大學評比」屏科大勇奪東亞第一 台灣3所大學擠進全球前40名

全球永續浪潮席捲高教，2026年世界綠色大學評比吸引110國、2016所大學參與，創下歷史新高。台灣大學校院再度交出亮眼成績，屏東科技大學勇奪東亞冠軍；暨南國際大學、大葉大學也躋身全球前40名。但是這個評比到底是評什麼？當初為何發起？原來都跟全球永續風潮興起有關。



2026年「世界綠色大學評比」（UI GreenMetric Sustainable University Rankings, UIGM SUR）結果於9月底揭曉，隨著全球永續浪潮與氣候變遷挑戰加劇，高等教育機構對永續價值、社會責任也愈加看重。本屆評比吸引來自全球110個國家、共2016所高等學府同場角逐，參賽校數較去年的1745所大幅增加271所，創下歷史新高。

在競爭空前激烈的國際舞台上，台灣的大學校院依然交出極為亮眼的成績單，不僅多所學校排名顯著躍升，更展現出台灣高等教育轉型為全球永續發展典範的堅實實力。

在本次評比中，國立屏東科技大學以總分9347.5分的歷年新高成績，強勢奪下全球第19名、台灣第一，同時也是東亞第一名，並連續13年蟬聯台灣冠軍。相較去年的全球第21名，屏科大名次再向前推進兩名，更獲頒「東亞最活躍大學」殊榮。

評比項目包括「基礎建設」「能源與氣候變遷」「廢棄物管理」「水資源管理」「交通運輸」「教育與研究」及新增的「治理與數位化」，共七大指標，總分10000分。屏科大於「廢棄物管理」與「教育與研究」兩項核心指標均斬獲滿分，代表其在資源循環與綠色人才培育上的長期深耕獲得國際最高肯定。

屏科大指出，校方將聯合國永續發展目標（SDGs）深深融入校務核心，成立永續發展辦公室，並率先依據ISO 14064-1:2018標準完成全校溫室氣體盤查與第三方查證。校方推動全校LED照明100％替換，並實現校園污水100％回收零排放，每年節省約18萬立方公尺次級用水。

此外，屏科大向來在農業領域表現優秀，加上位處熱帶的地理特點，學校大力發展熱帶農業科技，成立農學院熱帶有機農業淨零與碳匯推動辦公室及科技農業中心，更與環境部、農業部簽署合作，運用生質能技術將畜牧糞尿資源化，成功建立兼具環境與經濟效益的循環經濟模式。

暨南國際大學、大葉大學展現多元永續韌性

除了屏科大，台灣多所私立與綜合型大學也在評比中展現強勁的永續實踐力。

獲得全台第二名名次的是暨南國際大學，全球總排名第23名，較去年上升七名，總分拿下9262.5分。其中，暨大更在治理與數位化居全台之冠，水資源與廢棄物也獲雙項滿分，持續維持國立綜合大學第一名。

暨大指出，2026 UI GreenMetric世界綠色大學排名，評比架構調整新增「治理與數位化」項目，評估大學永續領導架構、數位科技應用、資訊透明度與廉能誠信等面向，且占比高達11％，暨大以長期累積的校園永續治理基礎、ESG與財務資訊揭露及智慧化校園數據管理架構取得1075分的高分（滿分1100分）。

排全台第三的則是位於彰化縣的大葉大學，全球名次是第40名，同時也是台灣私立大學的第一名。

大葉大學在「治理與數位化」項目也表現亮眼，利用智慧監控系統與感應式照明管理圖書館和校園能源；另外在「水資源循環」項目則建置智慧用水節能監控系統，搭配雨水回收系統用於澆灌與清潔。在「永續教育」和「綠色交通」方面，大葉也都表現不俗，具體表現諸如推動公車入校、提供員林市、彰化市生活圈及烏日高鐵接駁車等降低碳排的舉措。

世界綠色大學評比是什麼？誰主辦？

世界綠色大學評比是由印尼大學主辦，首屆於2010年推出，旨在衡量、評估並標竿全球高等教育機構的環境永續與綠色校園努力。十多年過去，從如今的2026年世界綠色大學評比，參與的國家數與大學數快速增加趨勢可以看出，永續發展在大學評鑑與校務經營中，已從過去的「加分項目」轉變為評估辦學品質的「核心競爭力」。

這一轉變反映出國際高教評鑑的重大變革：評估一所大學的優劣，不再僅看傳統的學術論文發表量或國際排名，而是全面檢視學校是否具備前瞻的氣候韌性、碳管理機制、數位轉型效率、社會責任（USR）落實程度，以及能否培育具備永續思維的未來人才。永續發展已成為全球大學吸引優秀師生、鏈結產業資源與建立國際聲譽的關鍵指標。

而台灣的大學校院在2026世界綠色大學評比中的優異表現，證明了台灣高教在面對全球淨零轉型時的積極作為與創新思維。未來，隨著全球對永續治理標準的要求持續提高，台灣高等教育將繼續結合AI智慧科技與跨領域研究能量，從校園出發、扎根在地、邁向國際，為台灣與全球的永續轉型注入源源不絕的動力。

（本文出自2026.10.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

屏科大 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往