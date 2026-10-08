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孩童上課分心夜間打鼾 嘉基醫：過敏性鼻炎偷走睡眠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師蔣欣妤（左）為幼童進行鼻腔檢查。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師蔣欣妤（左）為幼童進行鼻腔檢查。圖／嘉義基督教醫院提供

學童上課容易分心、揉眼睛，夜間睡覺還頻頻鼻塞、打鼾，常被誤認是不專心或作息不佳，但問題癥結可能出在過敏性鼻炎。嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師蔣欣妤表示，過敏性鼻炎不只是打噴嚏與流鼻水，若長期鼻塞影響夜間呼吸，睡眠品質下降將導致白天精神不濟、注意力不集中，進而波及日常生活與學習表現。

過敏性鼻炎是具過敏體質的鼻黏膜接觸塵蟎、動物毛屑、黴菌等過敏原，或受溫差刺激後引發的慢性發炎。蔣欣妤說，常見症狀為連續打噴嚏、流透明鼻水、鼻塞與眼鼻發癢，部分孩童會因鼻塞張口呼吸、打鼾，長期下來還可能出現「過敏性黑眼圈」。臨床上可藉由鼻腔檢查評估黏膜腫脹、腺樣體或下鼻甲肥大，並視需求安排抽血檢測或皮膚點刺試驗找出過敏原。

治療方面，局部鼻噴劑為重要選項。鼻用類固醇能直接減輕黏膜發炎，常用於中重度或持續性症狀；鼻用抗組織胺有助較快緩解不適，控制不佳時則可評估複方鼻噴劑，但皆須依醫囑用藥。此外，日常環境管理至關重要，家長應定期清洗床被單、減少絨毛布製品、控制室內濕度以防黴菌，並遠離二手菸與動物毛屑；亦可搭配生理食鹽水洗鼻或口服抗組織胺改善。

蔣欣妤說，孩童反覆揉眼、鼻塞與打鼾並非小毛病，若已影響睡眠與白天作息，應及早就醫評估，透過正確治療與環境控制，協助學童找回良好睡眠。

<a href='/search/tagging/2/嘉基' rel='嘉基' data-rel='/2/251628' class='tag'><strong>嘉基</strong></a>醫院製作「過敏性鼻炎」衛教圖卡，詳細列出常見症狀、現代治療趨勢及日常照護注意事項，協助家長守護孩子的睡眠與學習力。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫院製作「過敏性鼻炎」衛教圖卡，詳細列出常見症狀、現代治療趨勢及日常照護注意事項，協助家長守護孩子的睡眠與學習力。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師蔣欣妤，提醒家長多加留意孩童揉眼、鼻塞、打鼾等疑似過敏性鼻炎的症狀。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師蔣欣妤，提醒家長多加留意孩童揉眼、鼻塞、打鼾等疑似過敏性鼻炎的症狀。圖／嘉義基督教醫院提供

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