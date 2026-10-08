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提案擬設自治條例管制校園使用手機 爭議太大桃園藍議員哽咽撤案

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定校園手機管理自治條例，引發廣泛討論。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定校園手機管理自治條例，引發廣泛討論。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定「桃園市高級中等（含）以下學校學生攜帶行動電話載具到校管理自治條例」引發話題，法案今送議會教育審查委員會討論，多名議員認為茲事體大，應先開公聽會廣納意見；舒最後哽咽撤案，但要求教育局做不具名投票，調查老師對校園保管手機的看法。

舒翠玲提案指出，校園使用手機問題不僅影響學生個人學習力，也會影響老師教學，進而影響其他學生的受教權。部分學校雖有管制手機，但各校、各班及任課老師管理方式不一，易引發師生衝突，應有統一標準，讓學校及老師管理依法有據。

自治條例擬定行動載具包括手機、筆電、平板和穿戴式裝置，進校園須關機，由學校集中保管，在校期間除非任課老師允許，其他時間不得使用手機，有事聯絡家長則要老師允許及陪同使用；學生若不聽歸勸違規使用手機，初犯口頭勸戒並通知家長領回手機，再犯則依校規或校園獎懲準則辦理。

桃園市議會教育審查委員會今討論此案，除了召集人黃瓊慧、委員舒翠玲與孫韻璇出席，議員許家睿、李宗豪、陳治文、段樹文和陳韋曄等人也列席表達意見。

民進黨議員許家睿強調認同立法，也認為自治條例不能宣示意義大於實質意義。他表示，教育部曾經想立法，結果引發家長與學生反對，自治條例目前看不到反對意見，應先開公聽會，收集更多意見；同黨議員陳治文認為手機管理應回歸家庭，避免增加學校行政負擔與壓力；同黨議員李宗豪則說，管理不一定要訂自治條例。

國民黨議員陳韋曄表示，現在校園多半要求行政減量，管理手機會不會增加學校負擔，值得觀察；同黨議員孫韻璇說，自治條例管理對象廣納高中以下學校，但高中與小學的標準應不適合一體適用，手機管理應給學校彈性，條例應以原則為主。

無黨聯盟總召段樹文代表黨團發表意見，指教育部有在立法，萬一自治條例與中央法條牴觸怎麼辦？建議先觀察一年再討論是否訂條例。

「行動載具已經影響教學現場，老師無力管理，如果立法授權各校自己管理，就是把問題丟回給學校。」舒翠玲強調，自治條例是在幫老師解決教學現場會碰到的衝突問題，所以即便法案會有很多阻力與批評，她仍願意當黑臉率先提出。

舒翠玲表示，她提案版本跟教育部幾乎一樣，只是中央卡關，地方先推。部分議員認為「其他縣市沒有，為什麼桃園要先做」，但其實很多法案都是桃園先做、中央才跟進。雖然懷著沉痛心情撤案，但希望教育局做不具名投票，調查學校老師對校園及中手機管理的看法。

教育局長劉仲成表示，桃園有些學校目前還沒有手機管理原則，自治條例能幫助學校建立標準，「有條例是好事」，但教育局也認為立法確實應該更有彈性，也針對議員提案有研擬補充條文。全案目前撤案，後續將針對委員會建議做不具名投票與調查，等結果出爐再做打算。

國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定校園手機管理自治條例，引發廣泛討論。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定校園手機管理自治條例，引發廣泛討論。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定校園手機管理自治條例，引發廣泛討論，教育局表達樂見，但內容應更加彈性。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員舒翠玲提案訂定校園手機管理自治條例，引發廣泛討論，教育局表達樂見，但內容應更加彈性。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市議員舒翠玲（中）哽咽撤案，但要求教育局做不具名投票，調查老師對校園保管手機的意見。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員舒翠玲（中）哽咽撤案，但要求教育局做不具名投票，調查老師對校園保管手機的意見。記者陳俊智／攝影

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