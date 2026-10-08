協助毒品查緝快篩 中研院院士團隊獲台北生技獎

中研院今天表示，中研院院士陳仲瑄創辦的新創公司以可攜式快篩及高精度分析檢測平台，獲頒2026台北生技獎雙料大獎，檢測平台可應用於第一線人員毒品查緝快篩等、提升檢測效率。

中研院今天發布新聞稿指出，深耕高階分析儀器研發與技術轉譯的陳仲瑄，其創辦衍生新創公司愛思分析儀器近日以在中研院研發及授權的技術可攜式快篩及高精度分析的檢測平台，獲頒2026台北生技獎「創新技術獎—應用生技組金獎」及「臺北生技之星」雙料大獎。

中研院指出，此獲獎技術是在科技部、現為國科會價創計畫支持下，完備中研院專屬授權程序的轉譯成果，展現中研院將基礎研究延伸至實務運用、回應社會需求的能量。

中研院說，陳仲瑄任職中研院基因體中心期間，與研究技師林俊利等研究人員合作，拓展質譜技術在生物分子與細胞分析上的應用，奠定後來科研轉譯與高階儀器研發的基礎。

中研院說，這次獲獎檢測平台整合「手提式離子移動儀（IMS）」與「可攜式液相層析質譜儀（LC-MS）」，可應用於第一線人員進行毒品查緝、邊境查驗、環境與食品安全的快速篩檢，兩項儀器的可攜性，突破以往質譜儀體積龐大、不易於現場使用的限制，減少檢體送回實驗室分析所需時間，大幅提升檢測效率。

陳仲瑄為質譜分析領域的國際知名學者，1974年獲美國芝加哥大學化學博士學位後，在美國橡樹嶺國家實驗室投入研究逾30年，2005年返台加入中研院，其後擔任基因體中心主任近10年。

此外，陳仲瑄曾獲多項國內外學術榮譽，包括美國物理學會會士（1995）、財團法人傑出人才基金會傑出人才獎（2005）、國際科學家獎（2007）、美國科學促進會會士（2009），並於2010年當選本院院士，其研發成果也曾三度榮獲全球百大研究發明獎。

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