快訊

北韓為何點名台灣？金正恩的外交博弈策略一次看

今年前9月6.9萬新生兒創同期新低 台灣人口連33個月負成長

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議修正仍難解濫訴疑慮 全中教：恐因怕吃案仍啟動調查

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部昨天公布校事會議修正案，不過教團認為，基層教師關切的案件分流、制止濫訴、調查人員專業能力，以及受冤教師名譽恢復與補償等問題，仍未獲根本解決。示意圖／AI生成
教育部昨天公布校事會議修正案，不過教團認為，基層教師關切的案件分流、制止濫訴、調查人員專業能力，以及受冤教師名譽恢復與補償等問題，仍未獲根本解決。示意圖／AI生成

教育部昨天公布校事會議修正案，本次修正新增合理管教案件得直接結案、一般懲處原則上由校內人員調查，並針對向教育局提出的檢舉增設直接結案機制。不過，全國高級中等學校教育產業工會指出，若合理管教缺乏明確判斷標準，受理委員可能因擔心被指為「吃案」，仍傾向啟動調查程序，恐使案件分流機制形同虛設。

教育部昨公布教師解聘辦法、教師成績考核辦法等相關修正案，強調未來學校收到檢舉時，如果認定教師的行為顯屬依法不予處罰的情形，或符合學校依規定訂定的輔導、管教學生辦法，可直接結案。

全中教則認為，基層教師關切的案件分流、制止濫訴、調查人員專業能力，以及受冤教師名譽恢復與補償等問題，仍未獲根本解決。教育部雖宣稱將強化教師合理管教權、建構心理與法律雙軌支持機制、健全校園職安機制，並落實家長管教責任，但實際成效仍待後續觀察。

全中教表示，過去校事會議缺乏合理的投訴門檻與過濾機制，容易出現「先投訴再說」情況，破壞親師溝通基礎；此外，調查報告品質也參差不齊，若調查出現瑕疵，受懲處人無法要求即時更正，必須耗費大量心力走完漫長申訴或訴願程序，缺乏即時有效的救濟與校正管道。

全中教指出，教師若因不實投訴或調查瑕疵遭停職、減薪，即使後續查明清白，目前制度對名譽恢復、回復職務及薪資補償等保障仍嚴重不足，無異對無辜教師造成二次傷害；教師從接獲投訴到調查結束期間，也承受龐大身心壓力，主管機關應提供即時心理諮商及法律諮詢支持。

全中教強調，唯有廢除校事會議，才能改善校園濫訴問題，讓教師安心教學，進而留住優秀教師並吸引新血加入。

針對教團主張廢除校事會議，教育部政務次長張廖萬堅昨接受媒體聯訪時表示，了解教師團體相關訴求，教育部長鄭英耀也曾在立法院表達認同，但校事會議當初立法有其背景及社會需求，現行制度實施後確實有需要檢討之處，未來將持續與各界溝通，在取得共識後滾動修正；預計明年1月會再次檢視校事會議新制成效。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

校事會議 吃案 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

合理管教免送校事會議 全中教憂被安上「吃案」罪名

校事會議精進方案9日上路 教團不埋單…教育部：明年1月再檢視

改革濫訴⋯教師合理管教 可直接結案

教團：若不廢校事會議 冤案應補償

相關新聞

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

北一女、台大畢業女教師任教國中代理教師1個月，因學生吵鬧、挑釁而崩潰痛哭，發文求助引發教育工作者共鳴。

院史第二位女性 台師大前教務長劉美慧出任國教院院長

隸屬教育部、國內教育研究最高主責單位國家教育研究院將迎來新的人事。據本報掌握，新任院長將由台師大前教務長、教育系特聘教授劉美慧接任，也將是自中央大學學習與教學研究所教授繼柯華葳後，第二位女性國教院院長。

校事會議修正仍難解濫訴疑慮 全中教：恐因怕吃案仍啟動調查

教育部昨天公布校事會議修正案，本次修正新增合理管教案件得直接結案、一般懲處原則上由校內人員調查，並針對向教育局提出的檢舉增設直接結案機制。不過，全國高級中等學校教育產業工會指出，若合理管教缺乏明確判斷標準，受理委員可能因擔心被指為「吃案」，仍傾向啟動調查程序，恐使案件分流機制形同虛設。

幼兒遊學／豐富課程體驗海外生活 但我家孩子適合嗎？

海外遊學向下延伸到幼兒園，從日本自然探索到菲律賓親子共學，從室內遊戲到戶外活動，孩子在遊戲中接觸語言、體驗文化，費用一天可破萬元。父母除了要評估業者的課程、接送、翻譯安排和安全規定，也得評估家中幼兒是否能適應。幼兒園海外遊學究竟有哪些眉角要注意？

教團：若不廢校事會議 冤案應補償

校園濫訴問題層出不窮，教育部昨公布校事會議最新修正案，新增顯屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案，並限縮一般成績考核案件外聘調查條件。不過，教團認為，快速結案機制僅能處理「顯然」合法案件，對反覆、惡意檢舉及明顯缺乏事證案件，仍缺乏防止濫用程序的責任機制。教育部說，明年一月會再次檢視校事會議新制成效。

改革濫訴⋯教師合理管教 可直接結案

校事會議因受理門檻低，引發校園濫訴爭議。教育部昨公布新版校事會議制度相關修法，明訂教師行為若屬於依法不予處罰或符合學校輔導管教規範者，可直接結案，並限縮一般考核案件外聘調查條件。新版校事會議制度，預計明天（九日）上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。