校事會議修正仍難解濫訴疑慮 全中教：恐因怕吃案仍啟動調查

教育部昨天公布校事會議修正案，本次修正新增合理管教案件得直接結案、一般懲處原則上由校內人員調查，並針對向教育局提出的檢舉增設直接結案機制。不過，全國高級中等學校教育產業工會指出，若合理管教缺乏明確判斷標準，受理委員可能因擔心被指為「吃案」，仍傾向啟動調查程序，恐使案件分流機制形同虛設。

教育部昨公布教師解聘辦法、教師成績考核辦法等相關修正案，強調未來學校收到檢舉時，如果認定教師的行為顯屬依法不予處罰的情形，或符合學校依規定訂定的輔導、管教學生辦法，可直接結案。

全中教則認為，基層教師關切的案件分流、制止濫訴、調查人員專業能力，以及受冤教師名譽恢復與補償等問題，仍未獲根本解決。教育部雖宣稱將強化教師合理管教權、建構心理與法律雙軌支持機制、健全校園職安機制，並落實家長管教責任，但實際成效仍待後續觀察。

全中教表示，過去校事會議缺乏合理的投訴門檻與過濾機制，容易出現「先投訴再說」情況，破壞親師溝通基礎；此外，調查報告品質也參差不齊，若調查出現瑕疵，受懲處人無法要求即時更正，必須耗費大量心力走完漫長申訴或訴願程序，缺乏即時有效的救濟與校正管道。

全中教指出，教師若因不實投訴或調查瑕疵遭停職、減薪，即使後續查明清白，目前制度對名譽恢復、回復職務及薪資補償等保障仍嚴重不足，無異對無辜教師造成二次傷害；教師從接獲投訴到調查結束期間，也承受龐大身心壓力，主管機關應提供即時心理諮商及法律諮詢支持。

全中教強調，唯有廢除校事會議，才能改善校園濫訴問題，讓教師安心教學，進而留住優秀教師並吸引新血加入。

針對教團主張廢除校事會議，教育部政務次長張廖萬堅昨接受媒體聯訪時表示，了解教師團體相關訴求，教育部長鄭英耀也曾在立法院表達認同，但校事會議當初立法有其背景及社會需求，現行制度實施後確實有需要檢討之處，未來將持續與各界溝通，在取得共識後滾動修正；預計明年1月會再次檢視校事會議新制成效。

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