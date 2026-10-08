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合理管教免送校事會議 全中教憂被安上「吃案」罪名
教育部7日公告校事會議修法，學校認定明顯屬於「合理管教」案件即可結案，不用送到校事會議調查。全中教今天呼籲再健全分流標準，避免學校被安上「吃案」罪名。
校園濫訴受到社會重視，教育部7日發布「高級中等以下學校教師解聘續聘停聘或資遣辦法（解聘辦法）」修法，預計本月9日正式上路。
修法後，只要學校認定明顯屬「解聘辦法」第4條所定「不予處罰」的情形，或符合學校「教師法」第32條第2項規定訂定的合理管教措施，學校就能馬上結案，無須進入審議程序。改以親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突。
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天發布新聞稿指出，這一波修法的實質效應，仍有待後續觀察實際條文運作與執行力度。
全中教指出，教育部雖說合理管教得直接結案，卻缺乏客觀具體的執行準則，校事會議受理委員恐無所適從；在擔心被安上「吃案」罪名的壓力下，最終恐仍被迫走向耗時傷神的調查程序，使案件分流機制形同虛設。
另外，全中教也呼籲加強調查人員的專業訓練，提供受調查教師心理及法律雙軌支持，如果還了清白，應有名譽受損及薪資補償。
全中教強調，最終仍要走向廢除校事會議，才能改善校園濫訴歪風，進而留住優秀教師人才並吸引新血加入。
教育部國民及學前教署長彭富源昨天接受媒體聯訪時便提到，這項修法是強化教師的合理管教權，為了讓樣態更為明確，教育部已著手訂定指引，未來將和相關團體討論，考慮以「正面表列」的方式進一步詳列可以做的管教措施，讓學校有所依循。
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