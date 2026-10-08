北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

從北一女、台大畢業，滿懷教育熱忱踏進校園，沒想到才當老師1個月，就被學生氣到崩潰痛哭！近日一名剛從大學畢業的女老師在Dcard發文，分享自己擔任國中代理教師的心酸經歷，透露部分學生不僅上課吵鬧、不交作業，甚至會故意頂嘴、挑釁，讓她每天身心俱疲，忍不住感嘆「我現在後悔當老師了」，貼文曝光後也引發不少教育工作者共鳴。

一名女網友在Dcard以「國中現場也太可怕了⋯」為題發文表示，自己今年剛從大學畢業，暑假順利應徵上代理教師，原本抱持著「師者，傳道、授業、解惑也」的教育理念，希望能將所學傳授給學生，沒想到實際進入國中教學現場後，才發現事情遠比想像中困難。

原PO透露，任教才1個月，就已經累得身心俱疲。除了備課、授課之外，還得花費大量時間維持班級秩序，尤其部分學生特別喜歡與老師唱反調，甚至把老師生氣當成樂趣。她無奈表示，有些學生越管越故意，面對老師糾正不僅不害怕，反而會頂嘴、找藉口，讓她感到相當挫折。

其中一個班級更讓原PO幾乎崩潰。她表示，日前上課時，因為電子白板上的字體較小，有學生不斷抱怨看不到，儘管她已經將字體調整到最大，還口頭重複唸了好幾遍，學生依舊持續抗議。原PO氣得脫口說出「看不到就不要抄了！」沒想到學生竟直接回應「好哇，那就不要抄了」，其他同學也跟著起鬨，讓她當場傻眼。

不只如此，原PO透露，該班學生還經常在上課時擅自離開座位、吃東西、聊天，甚至亂丟物品。即使開學時就已經明確訂下規矩，仍有學生屢勸不聽。當她試圖糾正學生行為時，有人不僅不收斂，反而當著她的面笑出來，讓她情緒瞬間爆發，忍不住在課堂上大聲斥責全班。

原PO坦言，當下雖然努力維持老師的威嚴，但回到家後情緒一放鬆，竟忍不住痛哭許久。她表示，自己8年前才從國中畢業，印象中當時班上的學生大多還懂得尊重老師，沒想到如今教學現場卻讓她感到如此無力。

更讓原PO難過的是，自己其實畢業於北一女與台大，原本希望除了課本內容之外，還能分享讀書方法、大學生活等經驗，因此額外準備了許多補充教材，沒想到付出心力卻換來學生不斷挑釁，讓她忍不住感嘆「我之前付出多少，我根本就是活該！」

原PO直言，現在不僅對教育現場感到失望，甚至開始後悔選擇教師這份工作。不過，由於其他班級的學生仍願意認真上課，她也不希望自己不負責任地離職，因此陷入兩難，「我不想要不負責任，但我也不想教那個班了」，只好上網向其他老師求助，詢問究竟該如何管理班級秩序，以及面對學生刻意挑釁時該怎麼處理。

貼文曝光後，引發不少網友及教育工作者共鳴，有人安慰原PO「你是一個很負責任、很用心的老師才會感到委屈」、「現在老師不好當，家長不好搞，小孩不好教」，也有人認為，面對故意挑釁的學生，老師越是生氣，對方反而越覺得有趣，「你氣得半死，他們也不會當一回事」、「經驗告訴我，放過自己比較重要」。

也有具教學經驗的網友分享，面對不同班級應該採取不同的教學方式，例如對認真上課、遵守秩序的班級給予獎勵，讓學生有提早完成課程或享有額外活動時間的機會；至於秩序較差的班級，則可以減少額外互動，先完成基本教學工作，避免自己因為學生的行為而過度消耗情緒。

另有網友直言，「對付這種班，你就當個無情的讀課文機器就好」、「不用跟他們生氣，不值得，他們也不會聽，不要讓自己難受，就只是一份工作」，認為教師不必為了少數不願配合的學生耗盡心力，適時調整教學期待，反而更能維持長期的工作熱忱。

不過，也有人建議原PO不要只靠責罵維持秩序，而是嘗試建立明確的獎勵制度，透過學生在意的成績、活動時間或其他正向誘因，提高全班配合意願。畢竟每個班級的狀況不同，如何在維持教學品質與照顧自身情緒之間取得平衡，也是許多第一線教師共同面臨的難題。

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