院史第二位女性 台師大前教務長劉美慧出任國教院院長

隸屬教育部、國內教育研究最高主責單位國家教育研究院將迎來新的人事。據本報掌握，新任院長將由台師大前教務長、教育系特聘教授劉美慧接任，也將是自中央大學學習與教學研究所教授繼柯華葳後，第二位女性國教院院長。

國教院主責國內教育政策研究、課程與教學研發、教科書審定等，負責中小學課綱研發與研修，亦負責辦理中小學教科書審查、精進測驗評量，為國內教育研究最高主責單位，於台北、三峽、台中等三地均設有院區。

國教院院長由教育部長直接選任，本報掌握，約莫2個月前，就傳國教院長有望由台師大背景教授接任。今年11月現任國教院長林從一將卸任，拍板將由台師大前教務長劉美慧接任，也是自2021年許添明卸任後，歷經五任院長，國教院長一職再度由台師大教授出任。

劉美慧有美國明尼蘇達大學博士學位，學術專長為多元文化教育、課程與教學、國際教育、民主公民教育，曾任台師大通識教育中心主任、師資培育學院院長、教務長等職務，並曾參與第15任校長遴選。

校內教師表示，劉美慧擔任教務長期間擅長溝通、合作、調和鼎鼐，對於劉接任國教院院長由衷祝福。劉美慧則向本報表示，謝謝各界祝福，待11月正式接任後會再和各界分享想法。

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