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新舞臺藝術節 雙檔套票限時8折

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
約恩．布爾熱瓦「誰會跌倒」舞者攀附在傾斜的巨型平台上，努力不讓自己墜落，宛如一場人生試煉。圖／中國信託文教基金會提供
約恩．布爾熱瓦「誰會跌倒」舞者攀附在傾斜的巨型平台上，努力不讓自己墜落，宛如一場人生試煉。圖／中國信託文教基金會提供

一張會跳舞的A4紙與一座會旋轉的懸浮舞台…。中國信託文教基金會主辦的「二○二六中國信託新舞臺藝術節」，引進兩檔備受國際矚目的作品—曼波男孩舞團「A4」、法國編舞大師約恩．布爾熱瓦「誰會跌倒」。兩檔作品同樣將馬戲元素融入當代舞蹈，卻帶來截然不同的肢體張力與舞台魅力，即日起推出雙檔套票，限時八折優惠。

幽默鬼才編舞家菲利普．拉斐耶領軍的曼波男孩舞團「A4」，全劇以「4」為核心密碼，集結四位各懷絕技的表演者，將當代舞、嘻哈、馬戲與喜劇搬上舞台，以隨處可見的「A4紙」為靈感，展開充滿奇想的舞台遊戲。這齣跨界舞作在十月廿四日至廿五日光復節連假，將於台北表演藝術中心球劇場演出。

法國知名編舞大師約恩．布爾熱瓦經典作品「誰會跌倒」，舞作中六位舞者腳下的「舞台」，是一座會旋轉、變速、傾斜的懸浮平台，隨著平台變動，舞者得不斷調整重心，在墜落的危機中尋找立足之處，映照人們面對變動時的脆弱與力量。「誰會跌倒」十一月廿日至廿二日將在台北表演藝術中心球劇場演出。

新舞臺藝術節推出雙檔套票優惠，即日起至十月廿五日，購買曼波男孩舞團「A4」及約恩．布爾熱瓦舞團「誰會跌倒」各一張（含）以上票券，選擇原價一千八百元（含）以上票區，即享雙檔套票八折優惠。

新舞臺藝術節雙檔國際節目合購八折售票連結https://www.opentix.life/ticketpackage/2088183332845846529

更多新舞臺藝術節節目資訊https://www.ctbcculture.org/w/CTBC/Event_Artsfestival

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