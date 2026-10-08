生理假不夠 教育部：討論調整

教育部從二○一四年開始在校園推動生理假，不過青年思潮、性別平等學生倡議連線等學生團體指出，絕大多數學校的生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月一天低標，根本不夠，呼籲教育部應調整生理假天數等規定。對此，教育部常務次長朱俊彰表示，將邀請相關團體討論如何調整現行機制。

性別平等學生倡議連線倡議組召集人陳佳儀表示，先前月經經驗問卷調查顯示，部分學校在實務上未遵循現行規定，例如學校併入病假計算、要求檢附證明、不提供補課、補考機會，甚至有學生遭受言語質疑或騷擾。

為此，陳佳儀提議，學生每月至少二天生理假，且學校得再自行調高天數，不得限制請假間隔天數；參考性平法第十五條，學校不得因請生理假扣除出缺席分數和學期成績，生理假不應要求提供檢證資料，獨立於病假計算。

一滴優教育協會倡議專員萬儀梵表示，一個人的月經周期約是廿一至卅五天，有可能在同一個月份經歷兩次月經，但現在的制度卻用月曆規範每一個人的身體。

立委郭昱晴表示，學生正處於身心發育與生理期調適的關鍵時期，校園制度更應該給予充分的彈性與理解；立委蔡春綢說，教育部應了解並研議每月生理假至少放寬至二天，絕不能以扣分或任何變相懲罰因生理不適請假的學生。

立委伍麗華也說，月經平權不能只停留在生理用品的提供，而應涵蓋用品可近、月經教育、健康支持及請假制度；教育部應提出全國一致且明確的基本保障。

朱俊彰受訪時表示，每位學生生理期長短、不適程度及所需休息時間不同，後續作法應更具彈性，並避免影響成績評量、出缺勤等權益。教育部近期將邀請相關團體、各級學校、地方政府、師生及專家學者，討論如何調整現行機制。

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