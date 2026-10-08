教團：若不廢校事會議 冤案應補償

校園濫訴問題層出不窮，教育部昨公布校事會議最新修正案，新增顯屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案，並限縮一般成績考核案件外聘調查條件。不過，教團認為，快速結案機制僅能處理「顯然」合法案件，對反覆、惡意檢舉及明顯缺乏事證案件，仍缺乏防止濫用程序的責任機制。教育部說，明年一月會再次檢視校事會議新制成效。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪指出，只要案件未達到「顯然」可以結案的程度，學校仍須投入行政程序、人力與時間。更重要的是，對於反覆檢舉、惡意檢舉、明顯欠缺事證，甚至事後證明完全不實的案件，仍缺乏防止濫用程序的責任機制。

葉青芪強調，校事會議制度施行以來，屢有教師反映調查品質落差極大，包括調查範圍不清、證據取捨失衡、但調查人員幾乎沒有淘汰與究責制度；造成的冤案也未獲得補償和回復，若教育部堅持不廢除校事會議，就應研議回復機制。

台灣教育產業工會理事長郭彥成認為，教育部僅以技術性微調敷衍，完全無視基層教師正在經歷的四大地獄實況，呼籲徹底廢除校事會議制度，並將「名譽回復與補償機制」強制作為法律鐵律，才能止住校園崩解的失控海嘯。

人本教育基金會也認為，各方提出的問題並未因這次修法獲得充分處理，目前仍存四項改善空間，包括判斷標準不明確、案件判斷壓力仍由學校承擔，以及被害學生救濟管道未修正等。呼籲應持續改革。

人本建議，教育部應針對現有校事會議調查報告進行實證研究，分析大案小辦、小案大辦、應受理未受理、不應受理卻受理，以及調查不專業或偏頗等情形的態樣，並公開研究結果。另也應研議將案件交由校外第三方機制調查處理，減少由學校承擔案件處理工作。

全國代理暨代課教師產業工會則呼籲修法應納入代理教師工會正式參與、公開校事調查委員名單及資格與利益迴避資訊，以及建立代理教師不因無理由或不實檢舉影響續聘的保障。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也說，教育部接下來應進一步說明合理管教的界線及實施指引，檢視改革成效。

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