改革濫訴 教師合理管教 可直接結案

校事會議因受理門檻低，引發校園濫訴爭議。教育部昨公布新版校事會議制度相關修法，明訂教師行為若屬於依法不予處罰或符合學校輔導管教規範者，可直接結案，並限縮一般考核案件外聘調查條件。新版校事會議制度，預計明天（九日）上路。

教育部今年一月推出校事會議二點○版，刪除匿名檢舉、調整案件受理和分流機制，並新增輔佐人參與制度等，但仍遭基層教師抱怨無助解決濫訴爭議，反而加劇校園對立與衝突，要求廢除，立法院教文會也在今年七月退回教育部今年初修訂的教師解聘辦法、考核辦法，要求教育部更正該辦法，再送立院備查。

教育部昨公布教師解聘辦法、教師成績考核辦法等相關修正案。強調未來學校收到檢舉時，如果認定教師的行為顯屬依法不予處罰的情形，或符合學校依規定訂定的輔導、管教學生辦法，可直接結案。

教育部表示，學校應在收到檢舉廿日內，以書面說明理由並通知檢舉人，也可以透過親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突。檢舉人不服，可在收到通知次日起，卅日內向主管機關陳情。

至於何謂「不予處罰」情形？教育部說，根據解聘辦法，包括學生有自傷、自殺疑慮，或攻擊他人、毀損公物等，教師為制止危害而對學生施加必要強制力，屬業務上的正當行為；「合理管教」則包括口頭糾正、書面自省、調整座位及站立反省等措施。

此外，針對一般成績考核案件，若教師行為並未達到校事會議所處理的重大案件程度，但言語、行為等確有需要檢討之處，可透過學校一般考核處理，例如口頭告誡、警告或記過。

對於教師質疑外聘調查員人才庫素質參差，教育部說，此次修正將限縮外聘調查條件，僅在員額編制、偏遠地區或其他特殊情形導致校內調查有困難時，才得例外由校外人員調查。

在法律支持方面，教育部國教署規畫本月中公布作業要點，補助地方政府建立教師法律諮詢機制，提供教師接受不適任調查時的法律諮詢；本月底公布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，參考勞動部指引及校園實務案例，預防教師遭受職場不法侵害。

不過中小學校長協會理事長陳清義質疑，修法後仍有「誰來判斷」、「由學校誰決定結案」等問題。另依規定，學校結案後，檢舉人仍得提出陳情，由主管機關依規定審議決定；因此，學校作為教育場所，仍須承擔法律程序與行政處理的壓力，兼任行政工作的教師也可能因此增加負擔，進而影響教師擔任行政工作的意願。

針對外界關注校長若缺乏行政承擔，可能將案件直接送校事會議，國教署長彭富源說，下周將邀請全國兩大校長團體，說明校事會議、教師成績考核辦法及相關法制配套；另將邀請廿二縣市教育局處相關人員說明，再由地方政府向所轄學校校長說明，教部也將針對所主管學校另辦理說明。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

教師 門檻 校園 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往