台灣曾援助匈牙利人革命爭民主 展覽揭70年前跨國情誼

近期於布達佩斯登場的「1956匈牙利革命與台灣」特展，呈現70年前台灣人民即使身處物資匱乏的年代，仍提供人道援助，支持匈牙利人民爭取自由民主。策展人風映月表示，台灣人具有深厚的互助精神，這段歷史提醒人們，「民主需要持續不懈地守護」，並與志同道合朋友並肩同行。

「團結與策略：1956年匈牙利革命與台灣」特展在布達佩斯論壇（Budapest Forum）期間揭幕，於「中歐大學民主研究所」（CEU Democracy Institute）展出至12月15日，呈現台灣曾以實際行動聲援1956年匈牙利革命的歷史。

展覽指出，1956年匈牙利青年與市民不畏蘇聯強權與坦克鎮壓，起身反抗暴政。遠在亞洲、由蔣介石領導的中華民國政府與台灣民間，雖然正處於戰後重建、物資匱乏的艱困時期，仍決議撥出「30萬磅食糖與稻米」，透過國際紅十字會運送至匈牙利，提供人道援助。

●從募款到聯合國發聲 援助不只民間還有政府支持

策展人風映月（Bernadett Szél）是匈牙利前國會議員，目前是一名研究員。她表示，這項研究的開端純屬巧合。曾在台灣擔任學者的好友加博爾（RáczGábor）來電告知，偶然發現1956年匈牙利革命期間「台灣可能曾提供援助」的線索。這份好奇心驅使她前往國家圖書館展開翻查。

「起初我沒想到這個故事會如此宏大且深奧。」風映月說，研究台灣就像探索一座島嶼，越深入細節越豐富有趣。而目前展出的文獻與檔案，僅是團隊挖掘出的冰山一角，未來仍有極大的研究空間。

透過國家圖書館協助調閱微縮膠捲與政府公報，風映月發現一份1956年11月25日至12月25日期間的官方手寫募款文件，證實台灣對匈牙利抗暴的援助並非僅是民眾自發，背後更具備嚴密的政府體制支持。

風映月說：「台灣人真的非常有互助精神，當時也是如此。」當時台灣政府不僅透過紅十字會匯款救援，甚至在政府公報上記載，凡民眾欲寄款援助匈牙利者「均不需貼郵票」，顯見官方在體制與資源上的傾力支持。

此外，展覽也揭示當時代表中國席位的中華民國，如何在聯合國大會上為匈牙利發聲，並在嘉義縣等地發起地方連署，將台灣民間與官方的聲音帶入國際外交舞台。

●風映月：歷史沒有英雄劇本 民主需要持續守護

風映月坦言，研究過程並非全然如預期般尋獲「英雄」，現實往往更為複雜。「我們必須對自己真誠，也必須對歷史事實真誠。」例如，當時造訪台灣的部分匈牙利人士實屬極右翼背景，部分訪客在台灣文獻中僅留下中文譯名，真實全名與身份至今仍在比對中。

風映月指出，這項研究給當代帶來的啟示是，「為自由奮鬥並不一定意味著是在為民主奮鬥」。1956年的匈牙利人追求民主，在台灣找到對抗共同強敵的盟友，但當時台灣領導人是蔣介石，處於威權體制之下。儘管兩國在冷戰夾縫中攜手對抗強權，但這段歷史提醒人們，民主需要持續不懈地守護。

風映月強調，在布達佩斯論壇討論永續民主的當下，研究歷史的意義在於「歷史從未完結，總有新的拼圖碎片等待被揭示」。無論身在何處、身處何時，人們都必須持續為民主奮鬥，並確保在這場奮鬥中有志同道合的朋友相伴。

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