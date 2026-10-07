快訊

北台灣曾現蹤！張俊傑逃亡路線狡詐 檢聲押第20、21號接應共犯

校事會議精進方案9日上路…教團不埋單 教育部：明年1月再檢視

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣曾援助匈牙利人革命爭民主 展覽揭70年前跨國情誼

中央社／ 布達佩斯7日專電

近期於布達佩斯登場的「1956匈牙利革命與台灣」特展，呈現70年前台灣人民即使身處物資匱乏的年代，仍提供人道援助，支持匈牙利人民爭取自由民主。策展人風映月表示，台灣人具有深厚的互助精神，這段歷史提醒人們，「民主需要持續不懈地守護」，並與志同道合朋友並肩同行。

「團結與策略：1956年匈牙利革命與台灣」特展在布達佩斯論壇（Budapest Forum）期間揭幕，於「中歐大學民主研究所」（CEU Democracy Institute）展出至12月15日，呈現台灣曾以實際行動聲援1956年匈牙利革命的歷史。

展覽指出，1956年匈牙利青年與市民不畏蘇聯強權與坦克鎮壓，起身反抗暴政。遠在亞洲、由蔣介石領導的中華民國政府與台灣民間，雖然正處於戰後重建、物資匱乏的艱困時期，仍決議撥出「30萬磅食糖與稻米」，透過國際紅十字會運送至匈牙利，提供人道援助。

●從募款到聯合國發聲 援助不只民間還有政府支持

策展人風映月（Bernadett Szél）是匈牙利前國會議員，目前是一名研究員。她表示，這項研究的開端純屬巧合。曾在台灣擔任學者的好友加博爾（RáczGábor）來電告知，偶然發現1956年匈牙利革命期間「台灣可能曾提供援助」的線索。這份好奇心驅使她前往國家圖書館展開翻查。

「起初我沒想到這個故事會如此宏大且深奧。」風映月說，研究台灣就像探索一座島嶼，越深入細節越豐富有趣。而目前展出的文獻與檔案，僅是團隊挖掘出的冰山一角，未來仍有極大的研究空間。

透過國家圖書館協助調閱微縮膠捲與政府公報，風映月發現一份1956年11月25日至12月25日期間的官方手寫募款文件，證實台灣對匈牙利抗暴的援助並非僅是民眾自發，背後更具備嚴密的政府體制支持。

風映月說：「台灣人真的非常有互助精神，當時也是如此。」當時台灣政府不僅透過紅十字會匯款救援，甚至在政府公報上記載，凡民眾欲寄款援助匈牙利者「均不需貼郵票」，顯見官方在體制與資源上的傾力支持。

此外，展覽也揭示當時代表中國席位的中華民國，如何在聯合國大會上為匈牙利發聲，並在嘉義縣等地發起地方連署，將台灣民間與官方的聲音帶入國際外交舞台。

●風映月：歷史沒有英雄劇本 民主需要持續守護

風映月坦言，研究過程並非全然如預期般尋獲「英雄」，現實往往更為複雜。「我們必須對自己真誠，也必須對歷史事實真誠。」例如，當時造訪台灣的部分匈牙利人士實屬極右翼背景，部分訪客在台灣文獻中僅留下中文譯名，真實全名與身份至今仍在比對中。

風映月指出，這項研究給當代帶來的啟示是，「為自由奮鬥並不一定意味著是在為民主奮鬥」。1956年的匈牙利人追求民主，在台灣找到對抗共同強敵的盟友，但當時台灣領導人是蔣介石，處於威權體制之下。儘管兩國在冷戰夾縫中攜手對抗強權，但這段歷史提醒人們，民主需要持續不懈地守護。

風映月強調，在布達佩斯論壇討論永續民主的當下，研究歷史的意義在於「歷史從未完結，總有新的拼圖碎片等待被揭示」。無論身在何處、身處何時，人們都必須持續為民主奮鬥，並確保在這場奮鬥中有志同道合的朋友相伴。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

匈牙利

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

匈牙利玉山學校教繁體中文 料理書法帶學生認識台灣

美籍記者何貴森眼中的《幽影之國》：倡議家彭明敏的流亡與民主之路

迎雙十國慶光雕10週年、總統直選30年！11款「民主台灣」紀念徽章扭蛋回望十大民主歷史

大阪世博「台灣光譜」回台南 明起國美館展出重新凝視這座島

相關新聞

校事會議精進方案9日上路 教團不埋單…教育部：明年1月再檢視

原本用於處理不適任教師的校事會議，卻衍伸出校園濫訴問題，教育部今日公布校事會議最新修正案，新增顯屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案，並限縮一般成績考核案件外聘調查條件，9日正式上路。不過，教團仍不埋單，主張廢除校事會議；教育部則表示，預計明年1月會再次檢視校事會議新制成效。

新版校事會議「合理管教可直接結案」 人本質疑：判斷標準不明

教育部今天公布校事會議精進方案，修正教師解聘辦法、教師成績考核辦法中共計3項內容。人本教育基金會表示，從此次修正可看出教育部朝階段性優化現行制度發展；不過，各方提出的問題並未因這次修正獲得充分處理，認為目前仍存4項改善空間，包括判斷標準不明確、案件判斷壓力仍由學校承擔，以及被害學生救濟管道未修正等。

北市6校食安檢驗「全數合格」 她轟綠嚴重造謠、恐嚇全台北市家長

北市營養午餐先前傳出食安疑慮，抽驗6校午餐餐食留樣，今公告檢驗結果均符合規定。對此，國民黨台北市議員柳采葳指出，真相大白，民進黨把認真負責的基層團膳業者、學校師生，全成作秀造謠的犧牲品，應立刻道歉。

南投15輛娃娃車上街遊行 幼教團體喊話：別等出事才補破網

近期各地校園食安、校安事件頻傳，南投縣幼教協會今天動員15輛娃娃車在南投市區遊街，呼籲政府重視幼童學習環境。縣議員簡千翔表示，幼教政策不能等出事後才「補破網」，應超前部署，並縮短城鄉教育資源差距。

虎尾高鐵特區斥1.6億建非營利幼兒園 今啟用已有近70名幼生就讀

雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。園區委由維多利亞雙語中小學經營，規畫9班、可收托近200名幼生，已有近70名幼兒就讀。

大阪世博高人氣「台灣光譜」移展台南 72種台灣顏色驚艷登場

台南國家美術館新展「台灣光譜」矗立著一道「台灣色譜牆」，展出的72種顏色，都是染織藝術家陳景林與馬毓秀耗費四十年心血，在台灣山海之間提煉出的台灣色彩，希望把這些色彩傳承延續到下個世代。策展人林昆穎表示，「台灣光譜」不是要告訴大家「台灣是什麼」的展覽，而是要告訴大家「台灣擁有這麼多豐富的色彩」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。