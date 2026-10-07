大阪世博高人氣「台灣光譜」移展台南 72種台灣顏色驚艷登場

台南國家美術館新展「台灣光譜」矗立著一道「台灣色譜牆」，展出的72種顏色，都是染織藝術家陳景林與馬毓秀耗費四十年心血，在台灣山海之間提煉出的台灣色彩，希望把這些色彩傳承延續到下個世代。策展人林昆穎表示，「台灣光譜」不是要告訴大家「台灣是什麼」的展覽，而是要告訴大家「台灣擁有這麼多豐富的色彩」。

文化部去年在大阪・關西世博期間推出「We TAIWAN 台灣文化in大阪・關西世博」，以「應援未來、奇蹟之島」為主軸，向國際展現台灣文化。其中引起觀展熱潮的「台灣光譜」返回台灣，今天舉行開幕典禮。展覽以「連結歷史、重構敘事、活化典藏」，結合閱讀、沉浸式光影、繪畫、工藝與聲場裝置，開啟跨越世代的藝術對話。

「台灣是什麼，不能由我們來定義。」開幕典禮上，文化部長李遠表示，台灣是多元的文化的變動，「任何人都沒有權利定義台灣。」而光譜代表各種顏色，「台灣光譜」隱喻台灣擁有「像光譜一樣的顏色」，擁有多元文化。

「台灣光譜」以「寫生」作為貫穿全場的重要線索，規劃「島的模樣」、「台灣本色」、「光織自然」與「島嶼聲譜」4大展區。

「台灣人在創作的路上，一直受到山海的滋養；也在變動的山海環境中，養成快速解題的方法。」林昆穎表示，「台灣光譜」想要呈現「在山海之間重組即生的台灣魂」；主題「寫生」包含三種層次:一種是自然的山海、一種是前輩藝術家留下的山海、另一種則是跨時空的山海。展覽希望透過重新探索與書寫，找到屬於這個時代的台灣魂。

「島的模樣」以明亮開放的「時光書店」揭開展覽序幕。邀請在台南創辦「憫堂」書店的許懷哲等人策劃島嶼選書，透過書籍與物件展開一場閱讀台灣的「寫生之旅」。

由豪華朗機工創作的聲光機械裝置「很難很難」台日交流版，在大阪展出時吸引大批人潮排隊體驗。「很難很難」將日治時代的台灣建築如嘉義火車站噴水池、洋樓、路燈、公園等以微型建築呈現，黑暗中當光球亮起，觀眾隨著光球來回游移，在幽微的音樂中回味這些帶著時代記憶的場景，彷彿梳理台日之間曖昧複雜的歷史情感。

「台灣本色」將觀看的時間軸拉向台灣近現代美術發展，從國立台灣美術館典藏出發，呈現李仲生、陳澄波、黃土水、林玉山、廖繼春、席德進、薛保瑕等不同世代藝術家的創作。展覽結合高解析數位圖像、高流明投影、擬真藝屏與環境聲音，跨越單一畫框，並重新放大、流動、並置藝術家作品中的筆觸與色彩，將作品轉化為沉浸流動的「寫生影院」。

在「島嶼聲譜」展場中，站著一尊台灣「電氣中壇元帥」。這件作品將施工現場常見的的「電動旗手 」，跟民間信仰中行於陣頭前方為繞境隊伍開路的「中壇元帥」合而為一，神明與勞動者的形象疊合，在日常中推動台灣前行。

觀眾也可以參加這場跨越四百年的「寫生」。藝術家賈茜茹邀請觀眾拿起蠟筆，沿著彼此的身體描繪輪廓，隨著不同身形、姿態與色彩的線條在展場中持續累積，眾人的輪廓逐漸匯聚成綿延的山脈樣貌，人的身體成為島嶼風景的一部分。

展覽期間南國美餐廳「南美春室」推出「台灣光譜」限定餐點；台南人氣冰品品牌「蜷尾家」，則以展覽的色彩與視覺為靈感推出限定冰品。「We TAIWAN」人氣角色a-We也將現身南國美賣店，除了盲盒、娃娃、托特包、鑰匙圈、貼紙等限量系列文創商品，並推出「台南限定款」。

●「台灣光譜」展覽將自8日起至明年1月10日於臺南國家美術館展出，更多展覽相關訊息請見台南國家美術館籌備處官網https://www.momatainan.gov.tw/或臉書專頁。

文化部去年在大阪・關西世博期間推出「We TAIWAN 台灣文化in大阪・關西世博」，以「應援未來、奇蹟之島」為主軸，向國際展現台灣文化。其中引起觀展熱潮的「台灣光譜」返回台灣，今天於台南國家美術館舉行開幕典禮。記者陳宛茜／攝影

由豪華朗機工創作的聲光機械裝置「很難很難」台日交流版，在大阪展出時吸引大批人潮排隊體驗。圖／文化部提供

「電氣中壇元帥」將施工現場常見的的「電動旗手 」，跟民間信仰中行於陣頭前方為繞境隊伍開路的「中壇元帥」合而為一，神明與勞動者的形象疊合，在日常中推動台灣前行。記者陳宛茜／攝影

「台灣色譜牆」展出的72種顏色，都是染織藝術家陳景林與馬毓秀耗費四十年心血，在台灣山海之間提煉出的台灣色彩。記者陳宛茜／攝影

文化部去年在大阪・關西世博期間推出「We TAIWAN 台灣文化in大阪・關西世博」，以「應援未來、奇蹟之島」為主軸，向國際展現台灣文化。其中引起觀展熱潮的「台灣光譜」返回台灣，今天於台南國家美術館舉行開幕典禮。記者陳宛茜／攝影

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