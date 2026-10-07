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校事會議精進方案9日上路 教團不埋單…教育部：明年1月再檢視

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部政務次長張廖萬堅及國教署長彭富源今下午接受媒體聯訪，回應校事會議修正相關問題。記者柯美儀／攝影
教育部政務次長張廖萬堅及國教署長彭富源今下午接受媒體聯訪，回應校事會議修正相關問題。記者柯美儀／攝影

原本用於處理不適任教師的校事會議，卻衍伸出校園濫訴問題，教育部今日公布校事會議最新修正案，新增顯屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案，並限縮一般成績考核案件外聘調查條件，9日正式上路。不過，教團仍不埋單，主張廢除校事會議；教育部則表示，預計明年1月會再次檢視校事會議新制成效。

台灣教育產業工會理事長郭彥成認為，教育部僅以技術性微調敷衍，完全無視基層教師正在經歷的四大地獄實況，包括校事會議兼具調查及審議功能，甚至可直接判定教師進入輔導期；調查期程也從舊制最長30天延長至最長4個月，另還有前後端審議時間；此外，透過「人才庫」聘請校外委員進行調查，也讓校園案件更趨司法化，匿名檢舉的防範機制則未能有效落實。

台教產呼籲，徹底廢除校事會議制度，並將「名譽回復與補償機制」強制作為法律鐵律，才能止住校園崩解的失控海嘯。

全國代理暨代課教師產業工會則說，本次修法過程未邀其參與，代理教師同樣站在教學第一線，卻未被納入攸關教師權益的制度修正討論。此外，校事調查委員的名單、資格及利益迴避資訊不透明，教師面對可能影響考核、續聘甚至職涯的調查，卻無從了解調查人員身分及程序如何確保公平。

為此，工會提出3項訴求，包括涉及教師權益的修法應納入代理教師工會正式參與、公開校事調查委員名單及資格與利益迴避資訊，以及建立代理教師不因無理由或不實檢舉影響續聘的保障。

教育部政務次長張廖萬堅及國教署長彭富源今下午接受媒體聯訪，回應校事會議修正相關問題。針對教團主張廢除校事會議，張廖萬堅表示，了解教師團體相關訴求，教育部長鄭英耀也曾在立法院表達認同，但校事會議當初立法有其背景及社會需求，現行制度實施後確實有需要檢討之處，未來將持續與各界溝通，在取得共識後滾動修正。

張廖萬堅也說，考量學校是學期制，預計1月會再次檢視校事會議新制成效，實施期間如有各界已具共識的修正內容，也會儘速公布調整。

此外，針對家長反覆檢舉的情況，彭富源說，若已依規定處理或確定不受理的案件，學校可不再受理；若仍持續反覆提出，學校可將相關公文副本提供地方政府，必要時可再副本告知教育部，教育部將在法制上支持依法行政。

至於校事會議調查人才庫，彭富源說，現行辦法已訂有調查人才庫的移除機制，未來也會持續強化人才培訓，包括新法令、調查實務及案例研習，並加強調查技巧與品質。

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