新版校事會議「合理管教可直接結案」 人本質疑：判斷標準不明

教育部今天公布校事會議精進方案，修正教師解聘辦法、教師成績考核辦法中共計3項內容。人本教育基金會表示，從此次修正可看出教育部朝階段性優化現行制度發展；不過，各方提出的問題並未因這次修正獲得充分處理，認為目前仍存4項改善空間，包括判斷標準不明確、案件判斷壓力仍由學校承擔，以及被害學生救濟管道未修正等。

教育部修正條文有3大重點，包括教師行為顯屬合理管教或依法不予處罰，學校可直接結案，並得透過親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突；主管機關接獲顯屬依法不予處罰的檢舉或知悉事件，也可逕行結案，無須通知學校處理；另一般成績考核案件以校內人員調查為原則，僅在員額編制、偏遠地區或其他特殊情形導致校內調查有困難時，才得例外由校外人員調查。

人本指出，目前修正仍有4項改善空間。首先，判斷標準仍不明確，例如修正條文中的「顯屬」合法，在實際案件認定上缺乏更具體標準，教育部修正說明也指出，主管機關「恐難逕依檢舉或知悉之情事予以判斷」；此外，教師法中的「身心嚴重侵害」、「有解聘之必要」等規定也較為模糊，仍有必要進一步建立更完善、明確、適用於個案時能盡可能使判斷一致的標準。

第二，案件判斷壓力仍由學校承擔。人本表示，「顯屬合法即可結案」有助於學校篩選不合理案件，但對於政治壓力、校內人情、行政負擔，以及專業性、獨立性不足等問題，處理效果仍有限。考量原修正案遭退回且期限倉促，目前有階段性處理的必要，但制度仍應持續改革。

第三，被害學生的救濟管道仍未修正。人本指出，目前校事會議調查後，僅在處置涉及教師身分，包括解聘、不續聘、終局停聘或資遣時，學生及家長才能取得完整報告並依規定陳情。國家人權委員會專案報告指出，以體罰或霸凌造成身心嚴重侵害成案的事件，有53.45%最後僅受申誡以下懲處，這類案件的被害者及家長後續救濟權利仍未獲保障。

第四，校園支持系統不能只著重個案支持，也要在專業上支持。人本表示，輔導管教方式轉型仍須提升教育現場的能力與成效，透過專業督導提供實務方法，才能真正支持第一線教育工作者，教育部也應進一步帶動教育專業提升。

針對部分團體主張廢除校事會議，人本表示，若廢除校事會議卻沒有配套，可能使案件回到過去由教評會處理的模式。過去案件直接由教評會處理，曾出現經證實性侵學生的教師無法解聘，促成後續教師法修正，性侵學生調查成立後可不經教評會審議，直接終身解聘。人本認為，制度如何調整、修正或改革都可以討論，但不應退回過去的處理模式。

人本建議，教育部應針對現有校事會議調查報告進行實證研究，分析大案小辦、小案大辦、應受理未受理、不應受理卻受理，以及調查不專業或偏頗等情形的態樣、比例及成因，並公開研究結果，據此訂定更具體的不受理、分流及解聘標準。

此外，教育部也應研議將案件交由校外第三方機制調查處理，減少由學校承擔案件處理工作，讓學校回歸教學與輔導本務。

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