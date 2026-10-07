教育部公布校事會議修正案 國教盟肯定分流更清楚：該結案就儘快結案

校園濫訴問題層出不窮，教育部今天下午公布校事會議最新修正案，明訂教師行為若屬依法不予處罰或符合學校輔導管教規範，可直接結案，並限縮一般考核案件外聘調查條件。家長團體國教行動聯盟表示，肯定修正方向，認為不同性質案件分流更清楚，讓該結案的案件儘快結案、該處理的案件仍依法處理。

教育部今天修正教師解聘辦法、教師成績考核辦法中共計3項內容。其中，第8條、第9條之2規定，學校收到檢舉後，如果認定教師的行為屬於依法不需要處罰的情形，或符合學校依規定訂定的輔導、管教學生辦法，可直接結案。

而學校應在收到檢舉20日內，以書面說明理由並通知檢舉人，也可以透過親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突。檢舉人不服，可在收到通知次日起30日內向主管機關陳情。

國教盟表示，過去教師即使明顯屬於依法執行職務或合理輔導管教，遭檢舉後仍可能進入後續程序，造成教師壓力及學校行政負擔。這次明訂教師行為若顯屬依法不予處罰，或符合學校依法訂定的輔導管教規範，學校應予結案，不必進入後續程序，「我們認為是重要而且必要的改革」。

教師成績考核辦法修正方面，教育部表示，為落實解聘辦法與考核辦法案件分流，考量一般成績考核事件性質相對單純，學校原則上應派校內人員調查；僅在員額編制、偏遠地區學校或其他特殊情形，導致校內人員調查有困難時，才得例外派校外人員調查。

對此，國教盟說，這有助於減少不必要的外部調查程序，但也認為，未來仍應持續檢視各校實際執行是否具有公正性與專業性。

國教盟表示，教育部接下來應把合理管教的界線與實施指引說得更清楚，也建議新制實施半年至一年後，公開前端結案、案件分流、處理時間及陳情結果等資料，用實際結果檢驗改革。

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