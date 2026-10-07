快訊

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

不只關心財經！96歲巴菲特是重度YT沉迷者 好友爆最愛看這類影片

教育部公布校事會議修正案 國教盟肯定分流更清楚：該結案就儘快結案

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部今天下午公布校事會議最新修正案，家長團體國教行動聯盟表示肯定。圖／國教盟提供
教育部今天下午公布校事會議最新修正案，家長團體國教行動聯盟表示肯定。圖／國教盟提供

校園濫訴問題層出不窮，教育部今天下午公布校事會議最新修正案，明訂教師行為若屬依法不予處罰或符合學校輔導管教規範，可直接結案，並限縮一般考核案件外聘調查條件。家長團體國教行動聯盟表示，肯定修正方向，認為不同性質案件分流更清楚，讓該結案的案件儘快結案、該處理的案件仍依法處理。

教育部今天修正教師解聘辦法、教師成績考核辦法中共計3項內容。其中，第8條、第9條之2規定，學校收到檢舉後，如果認定教師的行為屬於依法不需要處罰的情形，或符合學校依規定訂定的輔導、管教學生辦法，可直接結案。

而學校應在收到檢舉20日內，以書面說明理由並通知檢舉人，也可以透過親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突。檢舉人不服，可在收到通知次日起30日內向主管機關陳情。

國教盟表示，過去教師即使明顯屬於依法執行職務或合理輔導管教，遭檢舉後仍可能進入後續程序，造成教師壓力及學校行政負擔。這次明訂教師行為若顯屬依法不予處罰，或符合學校依法訂定的輔導管教規範，學校應予結案，不必進入後續程序，「我們認為是重要而且必要的改革」。

教師成績考核辦法修正方面，教育部表示，為落實解聘辦法與考核辦法案件分流，考量一般成績考核事件性質相對單純，學校原則上應派校內人員調查；僅在員額編制、偏遠地區學校或其他特殊情形，導致校內人員調查有困難時，才得例外派校外人員調查。

對此，國教盟說，這有助於減少不必要的外部調查程序，但也認為，未來仍應持續檢視各校實際執行是否具有公正性與專業性。

國教盟表示，教育部接下來應把合理管教的界線與實施指引說得更清楚，也建議新制實施半年至一年後，公開前端結案、案件分流、處理時間及陳情結果等資料，用實際結果檢驗改革。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

教育部 國教盟 校事會議

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

校事會議精進方案雙十節前出爐 教育部次長：一定讓現場有感

校安人力拚2千人政策今上路 國教盟提4檢核：別只多一批巡邏人力

校安拚2千人 國教盟：別淪巡邏管秩序

校事會議有精進版 教師盼濫訴有責

相關新聞

21人上吐下瀉、11人發燒！延平中學疑食物中毒？ 教育局：已採樣送驗

北市大安區的延平中學今天傳出21名學生上吐下瀉，甚至有人住院，家長懷疑可能與午餐有關？北市教育局證實該消息稱，今凌晨接獲通報，共計1個班級約21名學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中11人有發燒，目前已將食物採樣送驗。

合理管教不送校事會議 全教總：小修小補仍枉然、未能解決問題

教育部今日公布校事會議規定修正，若屬於合理管教、依法不予處罰樣態，學校可直接結案，免去校事會議受理與調查程序。但全國教師工會總聯合會表示，教育部試圖減少校事會議案量，但不等於確實解決制度性問題，尤其針對惡意檢舉案件仍缺乏防止濫用的責任機制。

校事會議精進方案出爐！ 教育部3大調整：合理管教可直接結案

教育部今年1月推出校事會議新制，認為新制檢舉、濫訴下降，但7月遭立法院教文會退回，時隔約2個月，教育部今天下午公布教師解聘辦法修正案，3大重點包含顯屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案、主管機關接獲顯屬依法不予處罰案件可逕行結案，以及一般考核案件以校內人員調查為原則、限縮外聘調查條件；此外，教育部也規劃提供教師法律諮詢服務，並將公布職場不法侵害預防指引。

台中26歲國小女老師在校死亡 生前曾說同事讓她壓力大…學校回應了

台中市某國小一名26歲女老師昨天早上在學校女廁死亡，學生打掃時發現受驚嚇，校方急報案，檢警昨天下午相驗。網路有人發文自稱是女老師朋友，女老師生前曾說「同事讓我壓力很大」；校方今天表示，接獲該消息時同事間都感到錯愕，因為大家平時交流良好，也會互相支援，針對該友人所稱，正在釐清、了解中。

虎尾高鐵特區斥1.6億建非營利幼兒園 今啟用已有近70名幼生就讀

雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。園區委由維多利亞雙語中小學經營，規畫9班、可收托近200名幼生，已有近70名幼兒就讀。

生理假每月1天學生喊不夠！教育部：近期討論如何調整現行機制

10月11日「台灣女孩日」前夕，青年思潮、性別平等學生倡議連線等學生團體召開記者會指出，絕大多數學校的生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月1天低標，長期受學生批評根本不夠；呼籲教育部應調整生理假天數等規定。對此，教育部常務次長朱俊彰表示，將邀請相關團體討論如何調整現行機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。