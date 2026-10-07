北市6校食安檢驗「全數合格」 她轟綠嚴重造謠、恐嚇全台北市家長

北市營養午餐先前傳出食安疑慮，抽驗6校午餐餐食留樣，今公告檢驗結果均符合規定。對此，國民黨台北市議員柳采葳指出，真相大白，民進黨把認真負責的基層團膳業者、學校師生，全成作秀造謠的犧牲品，應立刻道歉。

柳采葳說，過去這段時間，民進黨民代看到黑影就開槍，為了個人政治利益與粉專流量，居然把手伸進校園，拿基層學童的食安大作文章，發動最惡劣的「嚴重造謠與恐嚇」，鬧得全台北市的爸爸媽媽人心惶惶。

北市衛生局今公布，包括金華國中、景興國小、民族國小、健康國小、敦化國小、三民國小等6所學校的午餐留樣餐食與現場環境複查，化驗結果全數「符合規定」、全部合格。

柳采葳指出，拿「換季諾羅病毒」造謠成「集體中毒」，嚴重恐嚇家長良心何在？專業醫師早就明確診斷，少數孩子身體不適多是季節性流行性腸胃感冒或諾羅病毒傳染，根本不符合細菌性食物中毒的狀況。

她說，綠營綠營先前狂扯金華國中事件，惡意抹黑北市府「銷毀檢體企圖蓋牌」，但事實真相是通報時早已超過法規要求「低溫留樣48小時」的常態保存期限，依規銷毀完全合情合法，衛生局無預警突襲抽驗同批未烹調的小卷原料與現場環境，化驗結果全部正常、完全合格，綠營硬生生把合乎法規的例行處置造謠成「黑心滅證」，如今科學化驗報告一出，真相大白。

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