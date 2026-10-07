北市6校食安檢驗「全數合格」 她轟綠嚴重造謠、恐嚇全台北市家長

北市營養午餐先前傳出食安疑慮，抽驗6校午餐餐食留樣，今公告檢驗結果均符合規定。對此，國民黨台北市議員柳采葳指出，真相大白，民進黨把認真負責的基層團膳業者、學校師生，全成作秀造謠的犧牲品，應立刻道歉。
柳采葳說，過去這段時間，民進黨民代看到黑影就開槍，為了個人政治利益與粉專流量，居然把手伸進校園，拿基層學童的食安大作文章，發動最惡劣的「嚴重造謠與恐嚇」，鬧得全台北市的爸爸媽媽人心惶惶。
北市衛生局今公布，包括金華國中、景興國小、民族國小、健康國小、敦化國小、三民國小等6所學校的午餐留樣餐食與現場環境複查，化驗結果全數「符合規定」、全部合格。
柳采葳指出，拿「換季諾羅病毒」造謠成「集體中毒」，嚴重恐嚇家長良心何在？專業醫師早就明確診斷，少數孩子身體不適多是季節性流行性腸胃感冒或諾羅病毒傳染，根本不符合細菌性食物中毒的狀況。
她說，綠營綠營先前狂扯金華國中事件，惡意抹黑北市府「銷毀檢體企圖蓋牌」，但事實真相是通報時早已超過法規要求「低溫留樣48小時」的常態保存期限，依規銷毀完全合情合法，衛生局無預警突襲抽驗同批未烹調的小卷原料與現場環境，化驗結果全部正常、完全合格，綠營硬生生把合乎法規的例行處置造謠成「黑心滅證」，如今科學化驗報告一出，真相大白。
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北市大安區的延平中學今天傳出21名學生上吐下瀉，甚至有人住院，家長懷疑可能與午餐有關？北市教育局證實該消息稱，今凌晨接獲通報，共計1個班級約21名學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中11人有發燒，目前已將食物採樣送驗。
教育部今日公布校事會議規定修正，若屬於合理管教、依法不予處罰樣態，學校可直接結案，免去校事會議受理與調查程序。但全國教師工會總聯合會表示，教育部試圖減少校事會議案量，但不等於確實解決制度性問題，尤其針對惡意檢舉案件仍缺乏防止濫用的責任機制。
教育部今年1月推出校事會議新制，認為新制檢舉、濫訴下降，但7月遭立法院教文會退回，時隔約2個月，教育部今天下午公布教師解聘辦法修正案，3大重點包含顯屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案、主管機關接獲顯屬依法不予處罰案件可逕行結案，以及一般考核案件以校內人員調查為原則、限縮外聘調查條件；此外，教育部也規劃提供教師法律諮詢服務，並將公布職場不法侵害預防指引。
台中市某國小一名26歲女老師昨天早上在學校女廁死亡，學生打掃時發現受驚嚇，校方急報案，檢警昨天下午相驗。網路有人發文自稱是女老師朋友，女老師生前曾說「同事讓我壓力很大」；校方今天表示，接獲該消息時同事間都感到錯愕，因為大家平時交流良好，也會互相支援，針對該友人所稱，正在釐清、了解中。
雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。園區委由維多利亞雙語中小學經營，規畫9班、可收托近200名幼生，已有近70名幼兒就讀。
10月11日「台灣女孩日」前夕，青年思潮、性別平等學生倡議連線等學生團體召開記者會指出，絕大多數學校的生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月1天低標，長期受學生批評根本不夠；呼籲教育部應調整生理假天數等規定。對此，教育部常務次長朱俊彰表示，將邀請相關團體討論如何調整現行機制。
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