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南投15輛娃娃車上街遊行 幼教團體喊話：別等出事才補破網
近期各地校園食安、校安事件頻傳，南投縣幼教協會今天動員15輛娃娃車在南投市區遊街，呼籲政府重視幼童學習環境。縣議員簡千翔表示，幼教政策不能等出事後才「補破網」，應超前部署，並縮短城鄉教育資源差距。
南投縣幼教協會理事長林佳慧、縣議員簡千翔，以及南投市代參選人林依虹出席活動。15輛娃娃車緩緩行經南投市街頭，簡千翔、林依虹站在車上向沿途民眾揮手，也讓平時較少受到關注的幼教第一線議題走上街頭。
簡千翔表示，政府幼教政策必須超前部署，不能一直等問題發生後才善後，在校安、食安出問題後才「補破網」。他說，4年來跑遍南投偏鄉學校，發現教育資源城鄉差距仍然存在，政府應更積極投入資源。
他舉例，名間鄉三光國中、新街國小棒球隊曾面臨球鞋破損仍要穿著比賽的情況，他協助向廠商募集新鞋，後來兩支球隊都拿下全國比賽冠軍。他認為，孩子不應因城鄉資源差距，失去發展興趣及追求夢想的機會。
簡千翔說，當選議員後，自購氣墊城堡，輪流載到偏鄉國小讓幼童遊玩，也到偏鄉為孩子說童話故事；每年約500萬元議員配合款，多數投入學校，「就是做多少算多少」，盡己之力補足南投偏鄉學校的不足。
林佳慧表示，簡千翔長期接觸幼教現場，對幼兒教育及教學環境有一定了解，並關心幼教工作者及孩子在學習環境中遇到的實際問題，讓孩子有更安全、完善的學習空間
簡千翔強調，幼教及校園安全不能只靠事件發生後處理，更重要的是平時就要把安全、教育資源及學習環境做好，讓孩子不論身處市區或偏鄉，都能享有基本且安全的學習環境。
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