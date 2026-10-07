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合理管教不送校事會議 全教總：小修小補仍枉然、未能解決問題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總今天表示，教育部試圖減少校事會議案量，但不等於確實解決制度性問題。圖／全教總提供
全教總今天表示，教育部試圖減少校事會議案量，但不等於確實解決制度性問題。圖／全教總提供

教育部今日公布校事會議規定修正，若屬於合理管教、依法不予處罰樣態，學校可直接結案，免去校事會議受理與調查程序。但全國教師工會總聯合會表示，教育部試圖減少校事會議案量，但不等於確實解決制度性問題，尤其針對惡意檢舉案件仍缺乏防止濫用的責任機制。

為緩解校事會議濫訴等爭議，教育部今天修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第8、第9條之2以及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第6條之1。

全教總理事長葉青芪認為，至少教育部終於承認，過去只要有人檢舉，就可能進入校事會議及調查程序的制度設計，確實不妥。然而，減少進入校事會議的案件量，不等於解決校事會議制度問題，教育現場對校事會議長期提出的幾項爭議幾乎沒有回應。

葉青芪指出，這次新增快速結案機制，只能處理「顯然」合法或符合輔導管教規定的案件；但只要案件未達到「顯然」可以結案的程度，學校仍須投入行政程序、人力與時間。更重要的是，對於反覆檢舉、惡意檢舉、明顯欠缺事證，甚至事後證明完全不實的案件，仍缺乏防止濫用程序的責任機制。

再者，葉青芪也說，教師法雖然授權中央主管機關訂定解聘、不續聘、停聘或資遣的調查處理程序，但不等於授權教育部，將一般教師考核與懲處一併納入校事會議體系。教育部一再透過子法擴張校事會議範圍，使原本處理重大不適任教師案件的制度逐步泛化，也是造成校園大量程序性調查的原因之一。

葉青芪也表示，違反調查專業的調查人員也缺乏有效的課責機制。校事會議制度施行以來，屢有教師反映調查品質落差極大，包括調查範圍不清、證據取捨失衡、忽略有利當事人的事證，而調查人員幾乎沒有相對應的淘汰與究責制度；而去過造成的冤案也未獲得補償和回復，若教育部堅持不廢除校事會議，就應研議相關回復機制。

全教總表示，校事會議制度實施至今，其造成的副作用已經大於療效。教育部不應以一次又一次局部修補，應勇於面對問題，停止校事會議此項苛政，才能阻止教育現場繼續崩壞。

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