校事會議精進方案出爐！ 教育部3大調整：合理管教可直接結案

教育部今年1月推出校事會議新制，認為新制檢舉、濫訴下降，但7月遭立法院教文會退回，時隔約2個月，教育部今天下午公布教師解聘辦法修正案，3大重點包含顯屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案、主管機關接獲顯屬依法不予處罰案件可逕行結案，以及一般考核案件以校內人員調查為原則、限縮外聘調查條件；此外，教育部也規劃提供教師法律諮詢服務，並將公布職場不法侵害預防指引。

教育部表示，9月邀集教師、家長、校長、兒少權益團體及各地方政府研商，徵詢各界意見後，今天修正發布教師解聘辦法第8條、第9條之2，以及教師成績考核辦法第6條之1。

教育部修正條文有3大重點，首先「顯屬合理管教或依法不予處罰情形，學校應予結案」，學校接獲檢舉後，如教師行為顯屬解聘辦法第所定不予處罰情形，或符合學校依教師法訂定的輔導或管教學生辦法，學校應予結案，無須再召開會議審議；另得透過親師生溝通、行政晤談或其他合理有效方式，設法化解衝突。

第二，「主管機關接獲顯屬依法不予處罰情形，主管機關逕行結案，無須通知學校處理」，學校主管機關接獲檢舉或知悉事件，如教師行為顯屬解聘辦法第4條所定不予處罰情形，應通知檢舉人案件結案，無須通知學校處理。

第三，「一般考核案件以校內人員調查為原則，限縮外聘調查條件」，為落實解聘辦法與考核辦法案件分流，考量一般成績考核事件性質相對單純，學校原則上應派校內人員調查；僅在員額編制、偏遠地區學校或其他特殊情形，導致校內人員調查有困難時，才得例外派校外人員調查。

在法律支持方面，教育部國教署規劃10月中公布「補助直轄市縣（市）政府辦理高級中等以下學校教師法律諮詢作業要點」，補助地方政府建立法律諮詢服務機制，提供教師接受不適任調查時的法律諮詢，以保障教師權益。

此外，教育部正整合職業安全衛生及校園安全相關規範，參考勞動部指引及校園實務案例，規劃10月底公布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，透過行政指導預防教師遭受職場不法侵害。

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