北市延平中學餐食採樣送驗 民族與景興國小案排除校餐所致

台北市教育局今天表示，凌晨接獲私立延平中學通報，約21人腸胃不適或也有發燒，已採留樣食物送驗，但不排除感冒或諾羅病毒傳染；另民族及景興國小不適案，留樣食材檢驗合格。

政治工作者周軒今天指出，北市延平中學發生疑食物中毒，21名學生上吐下瀉。台北市教育局發布資訊說明，今天凌晨接獲私立延平中學通報學生身體不適，教育局、衛生局即啟動因應，截至今晨共1個班級約21名學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中11人發燒，持續掌握健康狀況中。

教育局接受中央社記者電話詢問指出，已對學校留樣餐食採樣送驗，等待檢驗結果出爐，但不排除是腸胃型感冒或諾羅病毒傳染。

其次，教育局說，之前在9月24、25日分別接獲景興國小、民族國小通報學生疑似食品中毒，當時有對留樣餐食採樣送驗，結果出爐都合格，排除跟校餐有關，但客觀條件上無法證實是否跟諾羅病毒有關。

教育局說，至於金華國中案的採樣也合格，但非檢驗發生事件的留樣食材，因為是9月23日接獲有學生腸胃不適的輿情，當時已超過餐食法定留樣48小時時間，食材已銷毀，隔天24日啟動調查，所以是採樣當天的餐食送驗，結果也是合格。

衛生局說明，今天計有6校餐食檢驗都合格的結果出爐，除前述景興國小、民族國小、金華國中，還有健康國小、敦化國小、三民國小，因為後3校與民族國小為同一供餐組，為求謹慎，也抽樣檢驗，結果都符合規定。

此外，教育局說，已對私立延平中學進行教室清消等措施，經查全校國中部訂餐人數共1414人。

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