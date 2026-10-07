台中26歲國小女老師在校死亡 生前曾說同事讓她壓力大…學校回應了

台中市某國小一名26歲女老師昨天早上在學校女廁死亡，學生打掃時發現受驚嚇，校方急報案，檢警昨天下午相驗。網路有人發文自稱是女老師朋友，女老師生前曾說「同事讓我壓力很大」；校方今天表示，接獲該消息時同事間都感到錯愕，因為大家平時交流良好，也會互相支援，針對該友人所稱，正在釐清、了解中。
據了解，26女老師曾就醫，昨天早上如常到學校上課，早上7點多，學生打掃廁所時發現女老師在廁所內無動靜，通報校方師長並報警，女老師已死亡，昨天下午相驗，家屬沒表示意見。網路傳出學生發現女老師死亡受到極大驚嚇，校方發通知單讓家長知道不幸事件，但通知單未說明不幸事件內容。事情在今晚傳開，還一度傳出是學生死亡，警方證實死者是女老師。
學校昨天請學生們帶一張通知單回家給家長看，內容說明昨天突然發生校園意外身故事件，校方都感到十分震驚和難過，根據過去的經驗，孩子在突發事件後，可能產生極大的震憾與衝擊，甚至出現莫名的擔憂與害怕，學校正積極處理後續事宜，降低事件對學生的影響。
校方今天回應表示，昨早接獲該消息時，同事間都感到錯愕，因為大家平時交流良好，也會互相支援，針對該友人所稱，正在釐清、了解中，也強調希望給陳老師家屬一個平靜的空間，並尊重其對外揭露訊息意願。
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北市大安區的延平中學今天傳出21名學生上吐下瀉，甚至有人住院，家長懷疑可能與午餐有關？北市教育局證實該消息稱，今凌晨接獲通報，共計1個班級約21名學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中11人有發燒，目前已將食物採樣送驗。
台中市某國小一名26歲女老師昨天早上在學校女廁死亡，學生打掃時發現受驚嚇，校方急報案，檢警昨天下午相驗。網路有人發文自稱是女老師朋友，女老師生前曾說「同事讓我壓力很大」；校方今天表示，接獲該消息時同事間都感到錯愕，因為大家平時交流良好，也會互相支援，針對該友人所稱，正在釐清、了解中。
雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。園區委由維多利亞雙語中小學經營，規畫9班、可收托近200名幼生，已有近70名幼兒就讀。
10月11日「台灣女孩日」前夕，青年思潮、性別平等學生倡議連線等學生團體召開記者會指出，絕大多數學校的生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月1天低標，長期受學生批評根本不夠；呼籲教育部應調整生理假天數等規定。對此，教育部常務次長朱俊彰表示，將邀請相關團體討論如何調整現行機制。
隨著台灣產業國際化及企業海外布局持續發展，具備多語能力、跨文化溝通能力及專業技能的僑生，逐漸成為企業延攬國際人才的重要來源。僑委會今天指出，相關部會近年攜手挹注資源，辦理就業輔導活動，並放寬僑生留台就業規定，今(115)年《外國專業人才延攬及僱用法》修正實施，更放寬應屆畢業僑生於覓職期間可以自由工作，最長可達2年。第一線僑生輔導師長高度肯定新法修正帶來的實質助益，校園培育數據更具體呈現了留才成效。
從「認識公民外交」到「向世界介紹新北」！台灣數位外交協會與新北市青年局攜手推動「2026國際青年人才培育計畫」，13位青年學員近期不只完成使館參訪，還化身在地導遊，與來自美國、捷克、埃及、菲律賓、印度、突尼西亞、越南、土耳其等8國國際友人展開「一對一」英語城市導覽（Walking Tour），全程以英語引領國際友人走訪三峽祖師廟、品嘗金牛角，展現新北豐厚的人文底蘊。
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