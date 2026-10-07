台中26歲國小女老師在校死亡 生前曾說同事讓她壓力大…學校回應了

台中市某國小一名26歲女老師昨天早上在學校女廁死亡，學生打掃時發現受驚嚇，校方急報案，檢警昨天下午相驗。網路有人發文自稱是女老師朋友，女老師生前曾說「同事讓我壓力很大」；校方今天表示，接獲該消息時同事間都感到錯愕，因為大家平時交流良好，也會互相支援，針對該友人所稱，正在釐清、了解中。

據了解，26女老師曾就醫，昨天早上如常到學校上課，早上7點多，學生打掃廁所時發現女老師在廁所內無動靜，通報校方師長並報警，女老師已死亡，昨天下午相驗，家屬沒表示意見。網路傳出學生發現女老師死亡受到極大驚嚇，校方發通知單讓家長知道不幸事件，但通知單未說明不幸事件內容。事情在今晚傳開，還一度傳出是學生死亡，警方證實死者是女老師。

學校昨天請學生們帶一張通知單回家給家長看，內容說明昨天突然發生校園意外身故事件，校方都感到十分震驚和難過，根據過去的經驗，孩子在突發事件後，可能產生極大的震憾與衝擊，甚至出現莫名的擔憂與害怕，學校正積極處理後續事宜，降低事件對學生的影響。

校方今天回應表示，昨早接獲該消息時，同事間都感到錯愕，因為大家平時交流良好，也會互相支援，針對該友人所稱，正在釐清、了解中，也強調希望給陳老師家屬一個平靜的空間，並尊重其對外揭露訊息意願。

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