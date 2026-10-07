21人上吐下瀉、11人發燒！延平中學疑食物中毒？ 教育局：已採樣送驗

北市大安區的延平中學今天傳出21名學生上吐下瀉，甚至有人住院，家長懷疑可能與午餐有關？北市教育局證實該消息稱，今凌晨接獲通報，共計1個班級約21名學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中11人有發燒，目前已將食物採樣送驗。

教育局表示，今凌晨接獲私立延平中學通報學生身體不適情形，教育局及衛生局第一時間啟動因應，截至今晨共計1個班級約21名學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中11人有發燒情形，持續掌握學生健康狀況。

教育局表示，正確認症狀原因不排除為腸胃型感冒或諾羅病毒傳染，已進行教室清消等措施；經查延平中學全校國中部訂餐人數共1414人，教育局亦於今早會同衛生局入校，進行食物採樣送驗。

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