從「來台求學」到「留台發展」 僑委會：僑生留台意願逐年提高

隨著台灣產業國際化及企業海外布局持續發展，具備多語能力、跨文化溝通能力及專業技能的僑生，逐漸成為企業延攬國際人才的重要來源。僑委會今天指出，相關部會近年攜手挹注資源，辦理就業輔導活動，並放寬僑生留台就業規定，今(115)年《外國專業人才延攬及僱用法》修正實施，更放寬應屆畢業僑生於覓職期間可以自由工作，最長可達2年。第一線僑生輔導師長高度肯定新法修正帶來的實質助益，校園培育數據更具體呈現了留才成效。

正修科技大學研究發展處蔡瓊儀秘書表示，該校開辦產學攜手合作僑生專班(3+4專班)已超過十年，專班學生歷經高中至大學長達7年的技術培訓與實習扎根，對台灣社會文化與生活環境認同度極高，每年畢業生至少有八成以上表達強烈的留台發展意願。

弘光科技大學國際事務處國際長田其虎亦指出，該校今年畢業生中有86人申請覓職居留（占比達61%）；加計申請者後，整體留台率將近七成，充分顯示兩年覓職期新制能有效避免人才因短暫空窗而流失，帶來顯著的留才效益。

儘管留台管道漸趨多元，第一線師長仍觀察到僑生留臺面臨的實務痛點─企業端對僑生的認識及聘僱資訊仍有落差。

田其虎直言，不少中小型企業因缺乏聘僱外國人經驗，往往誤認流程繁雜而卻步，近年也經常接獲企業詢問想聘僑生卻完全不懂評點制申請流程與填表方式，蔡瓊儀亦指出，過去曾有實習廠商因不熟悉「須取得畢業證書才能轉正留任」，而誤觸法規受罰。

為化解阻礙，兩校積極動員，除了平時由學校端扮演顧問角色、手把手協助企業人資提出評點制申請外，更開辦履歷健檢與校內專屬媒合會；弘光團隊去年實地走訪多達70家企業完成「工作場所場域評估」，確認實習安全之餘，也主動向雇主宣導留聘政策，正修科大也請來企業人資以及留臺校友經驗傳承，讓學生建立完整的職涯願景。

印尼籍僑生馬敬倫16歲來台就讀3+4專班，於正修科大在學期間曾參與二至三次僑委會辦理的僑生就業巡迴說明會，他表示原本繁瑣生硬的法規條文，透過現場與各部會代表面對面直接解說，變得淺顯易懂，對掌握個人就業權益幫助極大；他在畢業前積極考取證照，準備評點制所需文件，並主動尋求正修師長一對一輔導，多次修正履歷細節，畢業後在企業人資協助下順利通關錄取台積電。

馬敬倫目前在台積電南科十八廠擔任副模組工程師（MAE）已滿三年，不僅能獨立排除製程異常與專案改善，更因卓越的工作態度深獲主管信賴，請他推薦母校優秀學弟妹，明年計畫申請在台永久居留證，同時他也鼓勵學弟妹在學期間考取證照、提升華語及英語能力，在畢業前充實自己。

同為印尼籍的弘光科大餐旅管理系校友唐莉蓮，海青班後銜接大學，為了畢業後能順利留臺，她提早向國際處學姐請益評點制細節，逐項備妥畢業證書、專業證照及工作經歷文件，畢業後進入鼎王餐飲集團，由公司人資迅速協助完成聘僱許可送審。她將社會治安良好且福利健全的臺灣視為第二故鄉，期許未來持續磨練門市營運思維，逐步實現在臺創業開店的夢想。

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