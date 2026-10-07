虎尾高鐵特區斥1.6億建非營利幼兒園　今啟用已有近70名幼生就讀

雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。園區委由維多利亞雙語中小學經營，規畫9班、可收托近200名幼生，已有近70名幼兒就讀。

文小非營利幼兒園工程經費由中央、地方共同負擔，總經費達1億5898萬元，並委由維多利亞國際學校經營。揭牌典禮由縣長張麗善主持，國教署督學張永傑、張嘉郡、李佳芬、副縣長陳璧君、教育處長邱孝文、交通工務局長汪令堯及多名民意代表出席。維多利亞國際學校董事長李佳芬表示，學校將秉持「真、善、美」教育精神，延續辦學經驗與教學品質。

邱孝文表示，文小非營利幼兒園規畫3班幼幼班，以及大、中、小班各2班，共9班，總收托量近200名幼兒。園方自今年7月招生，取得立案證書後陸續收托，目前已有近70名幼生就讀，也是雲林縣第10所非營利幼兒園。

教育部國教署督學張永傑表示，配合中央少子女化對策，教育部核定雲林縣增設10所、共39班非營利幼兒園，補助經費達5.47億元，其中此次文小非營利幼兒園獲補助8202萬元。教育部近年也持續協助地方增設2歲專班，希望中央與地方共同擴充公共化教保服務，打造友善育兒環境。

張麗善表示，面對少子女化挑戰，縣府持續推動公共化幼兒園，希望讓年輕家庭能在雲林安心成家、生活，逐步完善學前教育及育兒支持。

立委張嘉郡表示，幼兒教育是孩子學習與成長的起點，完善教保服務除了照顧孩子，也能減輕家長育兒負擔。她將推動0至6歲育兒成長津貼，雲林縣政府再加碼每名幼兒每年加碼補助1萬2000元，從幼兒教育到家庭育兒支出，提供更完整的支持。

雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影

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