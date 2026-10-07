虎尾高鐵特區斥1.6億建非營利幼兒園　今啟用已有近70名幼生就讀

雲林縣虎尾高鐵特定區人口逐步增加，縣府因應幼兒教育需求，斥資1億5898萬元興建「文小非營利幼兒園」，盼增加虎尾地區公共化教保服務量能，今天揭牌啟用。園區委由維多利亞雙語中小學經營，規畫9班、可收托近200名幼生，已有近70名幼兒就讀。
文小非營利幼兒園工程經費由中央、地方共同負擔，總經費達1億5898萬元，並委由維多利亞國際學校經營。揭牌典禮由縣長張麗善主持，國教署督學張永傑、張嘉郡、李佳芬、副縣長陳璧君、教育處長邱孝文、交通工務局長汪令堯及多名民意代表出席。維多利亞國際學校董事長李佳芬表示，學校將秉持「真、善、美」教育精神，延續辦學經驗與教學品質。
邱孝文表示，文小非營利幼兒園規畫3班幼幼班，以及大、中、小班各2班，共9班，總收托量近200名幼兒。園方自今年7月招生，取得立案證書後陸續收托，目前已有近70名幼生就讀，也是雲林縣第10所非營利幼兒園。
教育部國教署督學張永傑表示，配合中央少子女化對策，教育部核定雲林縣增設10所、共39班非營利幼兒園，補助經費達5.47億元，其中此次文小非營利幼兒園獲補助8202萬元。教育部近年也持續協助地方增設2歲專班，希望中央與地方共同擴充公共化教保服務，打造友善育兒環境。
張麗善表示，面對少子女化挑戰，縣府持續推動公共化幼兒園，希望讓年輕家庭能在雲林安心成家、生活，逐步完善學前教育及育兒支持。
立委張嘉郡表示，幼兒教育是孩子學習與成長的起點，完善教保服務除了照顧孩子，也能減輕家長育兒負擔。她將推動0至6歲育兒成長津貼，雲林縣政府再加碼每名幼兒每年加碼補助1萬2000元，從幼兒教育到家庭育兒支出，提供更完整的支持。
10月11日「台灣女孩日」前夕，青年思潮、性別平等學生倡議連線等學生團體召開記者會指出，絕大多數學校的生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月1天低標，長期受學生批評根本不夠；呼籲教育部應調整生理假天數等規定。對此，教育部常務次長朱俊彰表示，將邀請相關團體討論如何調整現行機制。
從「認識公民外交」到「向世界介紹新北」！台灣數位外交協會與新北市青年局攜手推動「2026國際青年人才培育計畫」，13位青年學員近期不只完成使館參訪，還化身在地導遊，與來自美國、捷克、埃及、菲律賓、印度、突尼西亞、越南、土耳其等8國國際友人展開「一對一」英語城市導覽（Walking Tour），全程以英語引領國際友人走訪三峽祖師廟、品嘗金牛角，展現新北豐厚的人文底蘊。
10月11日「台灣女孩日」即將到來，教育部於10月7日至25日在國立中正紀念堂2展廳辦理「女孩日密室逃脫，解鎖未來的我」主題展覽活動。展場打造為大型沉浸式解謎場館，結合性別平等教育、女性歷史、科學成就、文化意象及互動遊戲，引導學生與社會大眾透過探索、解謎與體驗，認識性別平等的重要性，思考未來發展不應受到性別刻板印象限制。
藝術家江賢二今年四月歷經中風驚魂，康復後旋即投入位於台東金樽的「江賢二藝術園區」新展創作。回顧大病，他說首次體會老人生病是人生最沒尊嚴時節，猶如冬天；但他幸運蒙老天照顧，再次擁有春天，也更體會創作無須完美，「我現在覺得有瑕疵也很美，因為人就是這樣」。
甄選會日前公告一一六學年升大學，繁星、申請入學管道採計英聽校系。以最大升學管道申請入學為例，明年僅剩廿三個校系組採計英聽成績，再創新低，且連英文組、外文系也跳車。校方指出，取消英聽門檻是希望擴大生源，許多學系第二階段面試，能再針對學生口說把關。
清大外文系、中山大、北醫大相關科系「英文組」今年申請入學管道不再參採英聽。教育團體認為，部分科系近年不再參採英聽，是因為相對於強勢科系，若設定太多門檻，少子化下更容易「不被選擇」；再者，考生也能檢附多益、雅思等成績，其鑑別度可能比只分三種等第的英聽來得更高。
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