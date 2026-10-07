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實踐國民外交 新北青年當導遊帶8國友人走讀三峽

聯合報／ 記者林雨荷／新北即時報導
新北市青年局與台灣數位外交協會攜手推動「2026國際青年人才培育計畫」，13位青年學員化身在地導遊，全程以英語引領國際友人走訪三峽。圖／數位外交協會提供
新北市青年局與台灣數位外交協會攜手推動「2026國際青年人才培育計畫」，13位青年學員化身在地導遊，全程以英語引領國際友人走訪三峽。圖／數位外交協會提供

從「認識公民外交」到「向世界介紹新北」！台灣數位外交協會與新北市青年局攜手推動「2026國際青年人才培育計畫」，13位青年學員近期不只完成使館參訪，還化身在地導遊，與來自美國、捷克、埃及、菲律賓、印度、突尼西亞、越南、土耳其等8國國際友人展開「一對一」英語城市導覽（Walking Tour），全程以英語引領國際友人走訪三峽祖師廟、品嘗金牛角，展現新北豐厚的人文底蘊。

為引導青年建立跨文化思維、培育在地文化轉譯能力，「2026國際青年人才培育計畫」安排學員至使館採訪，13位學員主動挑戰進階實戰，以英語導覽國際友人認識三峽，解說三峽祖師廟的建築與在地匠師的木雕技藝，並帶領他們走進茶坊品茗、嘗試招牌金牛角。同時適逢中元普渡祭典，國際友人更得以近距離感受台灣民間信仰與節慶氛圍，深刻體驗三峽老街的獨特魅力。

除文史巡禮外，學員亦帶領國際友人實地造訪深耕當地的社會企業「甘樂文創」，在旗下的「禾乃川國產豆製所」親手體驗古法的豆腐製作、品嘗在地豆香。甘樂文創創辦人林峻丞分享其返鄉搶救家族肥皂事業、創立

「小草書屋」長期陪伴高關懷青少年，並攜手在地小農創造就業機會的創業歷程，讓國際友人不僅看見三峽的傳統工藝，更深刻體會到台灣地方創生與社會關懷的蓬勃力量。

新北市青年局表示，推動國際青年人才培育計畫核心目標，在於建立青年與世界的雙向連結。學員歷經與駐台使節與代表處的深度對話，並透過進階課程了解到城市導覽與公民外交的要素，進一步將國際視野轉化為「文化轉譯」的實作能力。透過親自策劃英語導覽路線，青年學員不再只是國際事務的被動吸收者，而是站在第一線主動向國際友人說出在地故事的城市代言人，真正將公民外交落實於地方生活。

來自越南的阮國輝（Nguyen Quoc Huy）表示，這次三峽老街走讀完美融合了文化、歷史與真摯的情感連結，「我不僅認識了台灣傳統文化、欣賞美麗老街建築，更在台灣青年的導覽與交流過程中，深刻體會到豐富的文化與社區精神」。台灣學員曾珮恩也表示，非常感謝青年局與台灣數位外交協會籌辦這項計畫，這趟旅程不僅讓她克服跨文化溝通的心魔，更大幅拓展了國際視野。

青年們帶領國際友人體驗豆腐製作、品嘗在地豆香。圖／數位外交協會提供
青年們帶領國際友人體驗豆腐製作、品嘗在地豆香。圖／數位外交協會提供

甘樂文創創辦人林峻丞分享其返鄉創業歷程，讓國際友人深刻體會台灣地方創生與社會關懷的蓬勃力量。圖／數位外交協會提供
甘樂文創創辦人林峻丞分享其返鄉創業歷程，讓國際友人深刻體會台灣地方創生與社會關懷的蓬勃力量。圖／數位外交協會提供

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