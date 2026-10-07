世界女孩日將至 教育部推出「密室逃脫」 4大展區解鎖任務

10月11日「台灣女孩日」即將到來，教育部於10月7日至25日在國立中正紀念堂2展廳辦理「女孩日密室逃脫，解鎖未來的我」主題展覽活動。展場打造為大型沉浸式解謎場館，結合性別平等教育、女性歷史、科學成就、文化意象及互動遊戲，引導學生與社會大眾透過探索、解謎與體驗，認識性別平等的重要性，思考未來發展不應受到性別刻板印象限制。

教育部次長朱俊彰出席展覽開幕活動表示，教育部感謝各界關心性別教育、推動性別平等，促進學生平等發展，也鼓勵女性探索科學等不同領域，維護女性自尊，提升性別平等意識。期待女孩能「充滿自信、實現自我，勇敢地做自己」。

教育部學特司長蔡宜靜表示，本次展覽以「密室逃脫」為策展主軸，參觀者進入展場後即成為解謎任務的參與者，透過4個主題展區蒐集線索、破解密碼，逐步完成「解鎖未來」任務。

第一區「性別錯覺實驗室」，透過互動遊戲挑戰日常生活中的性別迷思；第二區「超越者密室」帶領參觀者循著歷史線索，認識台灣不同領域的女性先驅，看見她們在性別平等觀念尚未普遍的年代，如何突破既有框架，在醫護、藝術、教育、體育及社會等領域留下重要足跡。

第三區「科學來電密室」介紹國內外具代表性的女性科學家，並以電話互動方式與科學家「對話」，認識她們突破限制、探索未知的科學歷程；第四區「女神密殿」則從東亞文化中的女性神祇與女性形象出發，探索智慧、勇氣、守護、生命與希望等多元象徵，並透過互動解謎，引導參觀者思考真正決定未來方向的，是自己的選擇。

展場也設計互動創作「未來彩繪區」，透過畫紙與蠟筆，從身體姿態、職業、髮型、表情與服裝等面向，畫出心目中未來的自己，讓每個人的未來想像共同成為展場的一部分。

展覽最終密碼設定為「1011」，象徵每年10月11日的「台灣女孩日」。教育部說，期盼透過沉浸式展覽與互動體驗，讓性別平等不只是展板上的知識，更成為每個人可以親自探索、思考與實踐的行動。

展覽期間，也將針對不同年齡層的民眾策畫一系列精彩的周末主題活動，邀請PI magic 品牌創辦人Johnny Kang、高雄地檢署主任檢察官陳筱茜、台中基地、國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所助理教授袁子賢、變裝皇后鄧百百等擔任周末活動帶領者。

相關活動介紹，可參考教育部性別平等教育全球資訊網https://www.gender.edu.tw/web/index.php/home/index#。

教育部今天舉行「女孩日密室逃脫，解鎖未來的我」開幕記者會。記者柯美儀／攝影

教育部今天舉行「女孩日密室逃脫，解鎖未來的我」開幕記者會。記者柯美儀／攝影

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

密室逃脫 教育部 性別平等 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往