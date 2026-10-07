生理假每月1天學生喊不夠！教育部：近期討論如何調整現行機制

10月11日「台灣女孩日」前夕，青年思潮、性別平等學生倡議連線等學生團體召開記者會指出，絕大多數學校的生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月1天低標，長期受學生批評根本不夠；呼籲教育部應調整生理假天數等規定。對此，教育部常務次長朱俊彰表示，將邀請相關團體討論如何調整現行機制。

2014年起教育部依照CEDAW《消除對婦女一切形式歧視公約》意旨，在各級學校推動生理假。青年思潮秘書長王齊安說，要落實CEDAW意旨，在女性因生理因素影響就學時提供制度性保障，生理假制度就必須本於真實月經經驗。然而目前制度在請假天數、頻率和配套上，都跟真實月經需求脫節。

一滴優教育協會倡議專員萬儀梵表示，一個人的月經週期大約是21至35天，本就可能在同一個月份經歷兩次月經，「不會照月曆發生」，但現在的制度卻用月曆規範每一個人的身體。

性別平等學生倡議連線倡議組召集人陳佳儀說，先前月經經驗問卷調查顯示，部分學校在實務上未遵循現行規定，例如學校併入病假計算、要求檢附證明、不提供補課、補考機會，甚至有學生遭受言語質疑或騷擾。

因此，陳佳儀提議，學生每月至少2天生理假，且學校得再自行調高天數，不得限制請假間隔天數；參考性平法第十五條，學校不得因請生理假扣除出缺席分數和學期成績；生理假不應要求提供檢證資料，獨立於病假計算；主張未來在修法條文、政策、函文用字上，應以「身體經驗」為依歸，進而照顧多元性別群體的需求。

立委郭昱晴表示，現行的校園規範假設「每個人的生理期都只能痛一天」，但學生正處於身心發育與生理期調適的關鍵時期，校園制度更應該給予充分的彈性與理解，而不是用僵化的「一天」去限制她們的真實身體需求。

立委蔡春綢說，教育部應了解並研議每月生理假至少放寬至2天；彈性請假、取消不合理的間隔限制；校方主動提供補課、補考機制，絕不能以扣分或任何變相懲罰因生理不適請假的學生。

立委伍麗華說，月經平權不能只停留在生理用品的提供，而應涵蓋用品可近、月經教育、健康支持及請假制度；教育部應提出全國一致且明確的基本保障，讓月經平權從「用品可近、教育普及」進一步落實到「請假有保障」。

朱俊彰今日出席115年台灣女孩日主題策展「女孩日密室逃脫，解鎖未來的我」開幕記者會，受訪時表示，每位學生生理期長短、不適程度及所需休息時間不同，後續作法應更具彈性，並避免影響成績評量、出缺勤等權益。

朱俊彰也說，教育部近期將邀請相關團體、各級學校、地方政府、師生及專家學者，討論如何調整現行機制。

10月11日「台灣女孩日」前夕，青年思潮、性別平等學生倡議連線等學生團體召開記者會，呼籲教育部應調整生理假天數等規定。圖／青年思潮提供

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

生理假 學生 教育部 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往