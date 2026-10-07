歷史新低 明年申請大學僅23系採計英聽
甄選會日前公告一一六學年升大學，繁星、申請入學管道採計英聽校系。以最大升學管道申請入學為例，明年僅剩廿三個校系組採計英聽成績，再創新低，且連英文組、外文系也跳車。校方指出，取消英聽門檻是希望擴大生源，許多學系第二階段面試，能再針對學生口說把關。
甄選會統計，升大學最大管道申請入學，一一一學年還有五十個科系參採英聽，一一二學年減為四十五個，一一三與一一四雖然維持卅四個系組，一一五減至廿七個，最新一一六再減為廿三個，創下歷年最少。
經查甄選會資訊，一一六申請入學參採英聽的多為頂尖大學外文系，如台大與成大外文系、政大英語系；以及部分國際學院學士班、國際組和海外雙聯學位，如成大機械與資工系與美國普渡大學雙聯組，上述學系仍要求學生英聽成績須達Ａ級。
清大招生策略中心主任王潔表示，部分學生是考完學測後才規畫欲申請的校系，此時未考英聽，便可能無法申請部分科系，或考英聽但沒考好進而不敢申請，學系都可能因此錯失上述學生。再者，一類組學生近年確實變少，取消英聽門檻也是希望擴大生源，又學系第二階段多設有個人面試，也能再針對學生口說做把關。
由於近年參採英聽校系愈來愈少，等於能使用的校系並不多，有教育團體預測英聽考試可能走入歷史。
王潔指出，教育部近年確實思考過英聽考試的定位，如是否併入學測，但學測時間幾乎已被塞滿，很難再調整。而近年觀察，雖然辦理英聽考試所費不貲，但英聽更像是讓學生第一次體會大型考試的風格與過程，甚至第一次面對大考扣分機制的前哨站。
中山大學也說明，考量近年高中英聽測驗考生規模逐步縮小，為避免報考門檻限制學生申請意願，化學系英文組一一六學年申請入學取消參採英聽，希望能擴大選才範圍、吸引更多潛力學生報考。學系也實施相關配套，除了維持學測英文成績要求外，第二階段面試採全英文進行，於現場即時考驗學生口說能力。
北醫大藥學系主任陳美全則表示，取消英聽門檻並非降低英文能力要求，主要是考量第一階段已有英語相關篩選條件，也希望增加選才彈性，不讓單一英聽成績成為篩選依據。
陳美全說，考生進入第二階段後，仍會透過書審、面談，綜合評估學生英語能力及學習潛力。
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