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藝術創作為何全捐不留給後代？江賢二說分明

聯合報／ 記者何定照／即時報導
藝術家江賢二大病後新作。記者何定照／攝影
藝術家江賢二大病後新作。記者何定照／攝影

台東金樽「江賢二藝術園區」去年三月開幕以來，至今已逾十五萬人次造訪，不少還是國際遊客，成為台東重要新旅點。協助打造該園區的公益平台文化基金會董事長嚴長壽說，希望該園區能成為與世界接軌的平台，讓國際透過此平台，看到更多台東藝術家。

嚴長壽說，江賢二為成就此園區，早早把所有作品乃至現住處等，全都捐給二○一三年成立的江賢二藝術文化基金會，用行動證明自己從不為功名利祿，讓他深深感動，決心相助。江賢二挑地點還很有眼光，恰好選中台東每年舉辦衝浪比賽的金樽漁港前方，成為發展旅遊觀光利基。

該園區也深具一般美術館罕見特色，嚴長壽說，首先是這是活的美術館，藝術家隨時在改變此館，不論作品本身、展覽或硬軟體，使園區永遠呈現活力；園區也一直積極與國際連結，未來將邀請國際藝術家駐園，園方也會帶他們去看賴純純、布拉瑞揚、安聖惠等創作，「園區不是只為自己，是為大環境，這才是我們終極目標。」

目前江賢二藝術園區除國際遊客特多，不少志工也來自國際，有日本粉絲常飛來台灣擔任日語導覽志工，也有長居台灣的荷蘭人協助。嚴長壽說，他和江賢二人生雖走向秋天，兩人仍積極把握生命每個階段，他將繼續讓江賢二專做藝術事，其他行政管理等俗事由他處理。

不少藝術家都會多少將作品留給後代，江賢二早早全捐，表示自己是不想製造兩個女兒的麻煩。他說放眼世界，常見藝術家遺產引起各種紛爭，使藝術家原本好意走樣，他因此決定把作品留給土地、留給基金會。「我希望大家走出園區，留的印象不只是作品本身，而是把美善都帶回去，永保希望。」

江賢二早早把作品全捐自己名下基金會，表示不想製造兩個女兒的麻煩。記者何定照／攝影
江賢二早早把作品全捐自己名下基金會，表示不想製造兩個女兒的麻煩。記者何定照／攝影

台東金樽「江賢二藝術園區」去年三月開幕以來，至今已逾十五萬人次造訪。記者何定照／攝影
台東金樽「江賢二藝術園區」去年三月開幕以來，至今已逾十五萬人次造訪。記者何定照／攝影

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